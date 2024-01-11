Giriş Tarihi: 11.01.2024 00:56
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
01:03
BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLCAK? 12 Ocak Cuma günü Bursa'da okullar tatil mi, son dakika açıklaması var mı?
Soğuk hava etkisinin, bölge bölge kar yağışı getirmesiyle Valiliklerden tatil açıklaması gelmeye başladı. İlk tatil haberi Tekirdağ'dan geldi. İl il tatil haberi bekleyen öğrenciler, son dakika açıklamalarını yakından takip ederken bir yandan da arama motorlarında araştırma yapıyor. Bursa'dan hava durumu haberleri gelirken, yarın şehirde en düşük hava sıcaklığı 3 derece olacağı kaydedildi. Bu durumda Valilik açıklaması ile 12 Ocak Cuma günü Bursa'da okullar tatil olacak mı? İşte, detaylar!