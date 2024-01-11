BURSA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLCAK? 12 Ocak Cuma günü Bursa’da okullar tatil mi, son dakika açıklaması var mı?

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU 12 OCAK?

Bursa'da beklenen kar yağışı ile ilgili uyarı Meteoroloji'den geldi. Yapılan son değerlendirmede bu akşam saatlerinden sonra Bursa'da kar yağışı etkili olacak. Kar yağışının akşam saat 19.00'dan itibaren etkili olması beklenirken Perşembe günü de yağışlar sürecek.