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Haberler Fotohaber BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLCAK? 12 Ocak Cuma günü Bursa'da okullar tatil mi, son dakika açıklaması var mı?
Giriş Tarihi: 11.01.2024 00:56 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 01:03

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLCAK? 12 Ocak Cuma günü Bursa'da okullar tatil mi, son dakika açıklaması var mı?

Soğuk hava etkisinin, bölge bölge kar yağışı getirmesiyle Valiliklerden tatil açıklaması gelmeye başladı. İlk tatil haberi Tekirdağ'dan geldi. İl il tatil haberi bekleyen öğrenciler, son dakika açıklamalarını yakından takip ederken bir yandan da arama motorlarında araştırma yapıyor. Bursa'dan hava durumu haberleri gelirken, yarın şehirde en düşük hava sıcaklığı 3 derece olacağı kaydedildi. Bu durumda Valilik açıklaması ile 12 Ocak Cuma günü Bursa'da okullar tatil olacak mı? İşte, detaylar!

BURSA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLCAK? 12 Ocak Cuma günü Bursa’da okullar tatil mi, son dakika açıklaması var mı?

Olumsuz hava koşullarının kar yağışı olarak boy göstermesiyle, ülke genelinde yarın okullar tatil mi sorusu yanıt aramaya başladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada karın yüksek kesimlerde etkili olacağı bilgisi paylaşıldı. Konu hakkında Bursa Valisi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Peki, Bursa'da yarın okullar tatil mi? İşte, Vali'nin açıklaması!

BURSA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLCAK? 12 Ocak Cuma günü Bursa’da okullar tatil mi, son dakika açıklaması var mı?

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU 12 OCAK?

Bursa'da beklenen kar yağışı ile ilgili uyarı Meteoroloji'den geldi. Yapılan son değerlendirmede bu akşam saatlerinden sonra Bursa'da kar yağışı etkili olacak. Kar yağışının akşam saat 19.00'dan itibaren etkili olması beklenirken Perşembe günü de yağışlar sürecek.

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BURSA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLCAK? 12 Ocak Cuma günü Bursa’da okullar tatil mi, son dakika açıklaması var mı?

VALİ'DEN UYARI GELDİ!

Bursa'da okulların tatil olacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında Bursa Valisi Mahmut Demirtaş olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen bir açıklamayı sosyal medya (X) hesabından paylaştı.

İşte, o açıklama;

BURSA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLCAK? 12 Ocak Cuma günü Bursa’da okullar tatil mi, son dakika açıklaması var mı?

BURSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA!

BURSA’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ OLCAK? 12 Ocak Cuma günü Bursa’da okullar tatil mi, son dakika açıklaması var mı?

BURSA'DA YARIN HAVA NASIL?

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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