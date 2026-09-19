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Giriş Tarihi: 19.09.2026 11:23

Buzdolabında katil meyvelere dikkat: Taze kalmasını istiyorsanız sakın yan yana koymayın!

Pazardan ya da marketten aldığınız taptaze ürünlerin birkaç günde tanınmaz hale gelmesi sadece sıcaklıkla ilgili değil. Buzdolabındaki bazı meyvelerin yaydığı görünmez etilen gazı, hemen yanındaki komşularının ömrünü sessizce tüketiyor. Masrafları artıran ve mutfakta gizli israfa yol açan o hatalı ikiliyi ayırmanın, gıdaların ömrünü en az iki kat uzatmanın püf noktası olduğu ortaya çıktı.

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Buzdolabında katil meyvelere dikkat: Taze kalmasını istiyorsanız sakın yan yana koymayın!

Buzdolabına koyduğunuz taptaze meyvelerin birkaç gün içinde çürümesinin sebebi soğutma ayarı değil, yan yana durduğu komşusu. Elma, muz gibi ürünlerin salgıladığı etilen gazı, aynı raftaki diğer meyvelerin olgunlaşma sürecini kontrolsüzce hızlandırıyor. Çöpe giden parayı ve israfı durdurmak için hangi meyvenin kiminle asla temas etmemesi gerektiğini bilmek yeterli.

Buzdolabında katil meyvelere dikkat: Taze kalmasını istiyorsanız sakın yan yana koymayın!

Etilen Gazı Yayan Meyvelere Dikkat

Bazı meyveler olgunlaşırken etilen gazı salgılar ve yanındaki sebzelerin hızla çürümesine neden olur. Meyveleriniz birkaç gün içinde çabucak çürüyorsa sebebi bu gaz olabilir.

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Buzdolabında katil meyvelere dikkat: Taze kalmasını istiyorsanız sakın yan yana koymayın!
  • Etilen Üretenler (Saldırganlar): Elma, muz, kavun, domates, şeftali, soğan.
  • Etilene Duyarlılar (Kurbanlar): Marul, brokoli, salatalık, havuç, taze fasulye.
  • Kural: Bu iki grup asla aynı çekmecede veya yan yana bulunmamalı.
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Buzdolabında katil meyvelere dikkat: Taze kalmasını istiyorsanız sakın yan yana koymayın!

Etilen, bitkisel bir hormon gibi çalışarak olgunlaşma sürecini hızlandırır.

Ancak bazı gıdalar bu gazı o kadar yoğun üretir ki, yanındaki her şeyi hızla çürütür. İşte buzdolabındaki suçlu listesi:

Buzdolabında katil meyvelere dikkat: Taze kalmasını istiyorsanız sakın yan yana koymayın!
  • Elma ve Armut: En güçlü etilen kaynaklarıdır, yeşil yapraklıları anında sarartır.
  • Muz ve Kavun: Bu meyveler kendi kendilerini de hızla olgunlaştırır.
  • Domates: Olgunlaştıkça gaz salınımı artar, salatalıkları yumuşatır.
Buzdolabında katil meyvelere dikkat: Taze kalmasını istiyorsanız sakın yan yana koymayın!

Asla Yan Yana Gelmemesi Gereken İkililer

Gıda israfını önlemek ve bütçenizi korumak için buzdolabı yerleşiminde şu eşleşmelerden kaçınmalısınız:

Buzdolabında katil meyvelere dikkat: Taze kalmasını istiyorsanız sakın yan yana koymayın!
  1. Marul ve Elma: Elmanın yanındaki marullar bir günde kahverengiye döner.
  2. Salatalık ve Domates: Salatalıklar etilene en duyarlı sebzedir; salata malzemelerini bir arada tutmak gibi bir alışkanlığımız olsa da domatesle aynı çekmecede durmamalıdır.
  3. Havuç ve Meyveler: Havuç meyvelerin yanında durursa acılaşmaya başlar.
  4. Bonus: Buzdolabından bağımsız olarak, çoğu mutfakta yan yana duran patates ve soğanın da derhal ayrılması gerekiyor! Çünkü, soğan da yaydığı yoğun etilen gazı ile patatesin filizlenmesini ve yumuşamasını hızlandırır. Patates ise salgıladığı yüksek nem ile soğanın küflenmesine yol açar.

Buzdolabında katil meyvelere dikkat: Taze kalmasını istiyorsanız sakın yan yana koymayın!

Gıdaların Ömrünü Uzatan Saklama Tüyoları

Sadece yerleşim değil, saklama biçimi de tazelik süresini belirler.

Buzdolabında katil meyvelere dikkat: Taze kalmasını istiyorsanız sakın yan yana koymayın!
  • Yıkamadan Saklayın: Nem, bakteri üretimini hızlandırır. Sebzeleri kullanmadan hemen önce yıkayın. Eğer yıkayarak dolaba kaldıracaksanız çok iyi kuruttuğunuzdan emin olun.
Buzdolabında katil meyvelere dikkat: Taze kalmasını istiyorsanız sakın yan yana koymayın!
  • Kağıt Havlu Mucizesi: Yeşillikleri kağıt havluya sararak saklamak, fazla nemi emerek bozulmayı geciktirir.
Buzdolabında katil meyvelere dikkat: Taze kalmasını istiyorsanız sakın yan yana koymayın!
  • Hava Sirkülasyonu: Buzdolabını aşırı doldurmayın. Soğuk hava akışı her gıdaya ulaşmalıdır.

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