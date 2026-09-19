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Buzdolabında katil meyvelere dikkat: Taze kalmasını istiyorsanız sakın yan yana koymayın!
Giriş Tarihi: 19.09.2026 11:23
Buzdolabında katil meyvelere dikkat: Taze kalmasını istiyorsanız sakın yan yana koymayın!
Pazardan ya da marketten aldığınız taptaze ürünlerin birkaç günde tanınmaz hale gelmesi sadece sıcaklıkla ilgili değil. Buzdolabındaki bazı meyvelerin yaydığı görünmez etilen gazı, hemen yanındaki komşularının ömrünü sessizce tüketiyor. Masrafları artıran ve mutfakta gizli israfa yol açan o hatalı ikiliyi ayırmanın, gıdaların ömrünü en az iki kat uzatmanın püf noktası olduğu ortaya çıktı.