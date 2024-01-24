Giriş Tarihi: 24.01.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
15:44
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı başladı! Sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı yapacağını açıkladı. 62 sözleşmeli personel alımı yapılacağının açıklanmasıyla adaylar başvuru şartlarını yakından takip ediyor. 35'i büro personeli, 27'si destek personeli olmak üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı puanı (KPSS) esas alınarak alım yapılacak. Peki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler?