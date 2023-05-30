CANLI - GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Kapalıçarşı'dan anlık paylaşıldı! 29 Mayıs 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı 1.265 TL seviyelerinde seyrederken çeyrek altının ise 2165 TL ile alıcısını ve satıcısını bekliyor. Özellikle altın ile yatırım yapan vatandaşlar her dakika canlı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 30 Mayıs 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son durum ile canlı, güncel, anlık veriler…