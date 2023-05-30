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Haberler Fotohaber CANLI - GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Kapalıçarşı'dan anlık paylaşıldı! 29 Mayıs 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 12:11

CANLI - GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Kapalıçarşı'dan anlık paylaşıldı! 29 Mayıs 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları anlık canlı rakamlar ile takip ediliyor. Yükselişini sürdüren altınla ilgili Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda altın fiyatları sorgulanıyor. Gram altın fiyatı alış 1265 TL iken, çeyrek altın alış 2135 TL olarak belirlendi. Yatırım yapmayı düşünenlerin en çok tercih ettiği yatırım şekli olan altında anlık, canlı, güncel veriler büyük önem taşıyor. Peki Altın fiyatları canlı son durum nasıl? 25 Mayıs bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI SON GÜNCEL VERİLER: 30 Mayıs 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı 1.265 TL seviyelerinde seyrederken çeyrek altının ise 2165 TL ile alıcısını ve satıcısını bekliyor. Özellikle altın ile yatırım yapan vatandaşlar her dakika canlı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, 30 Mayıs 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son durum ile canlı, güncel, anlık veriler…

CANLI ALTIN FİYATLARI SON GÜNCEL VERİLER: 30 Mayıs 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.265,13

Gram altın satış: 1.265,37

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CANLI ALTIN FİYATLARI SON GÜNCEL VERİLER: 30 Mayıs 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.165,00

Çeyrek altın satış: 2.240,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI SON GÜNCEL VERİLER: 30 Mayıs 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.317,00

Yarım altın satış: 4.467,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI SON GÜNCEL VERİLER: 30 Mayıs 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.647,00

Tam altın satış: 8.961,00

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