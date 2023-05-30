Giriş Tarihi: 30.05.2023 12:11
Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
12:11
CANLI - GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Kapalıçarşı'dan anlık paylaşıldı! 29 Mayıs 2023 tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları anlık canlı rakamlar ile takip ediliyor. Yükselişini sürdüren altınla ilgili Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda altın fiyatları sorgulanıyor. Gram altın fiyatı alış 1265 TL iken, çeyrek altın alış 2135 TL olarak belirlendi. Yatırım yapmayı düşünenlerin en çok tercih ettiği yatırım şekli olan altında anlık, canlı, güncel veriler büyük önem taşıyor. Peki Altın fiyatları canlı son durum nasıl? 25 Mayıs bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?