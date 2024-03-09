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Haberler Fotohaber Çılgın Sayısal Loto 9 Mart 2024 sonuçları açıklanıyor | Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 09.03.2024 19:03 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 19:03

Çılgın Sayısal Loto 9 Mart 2024 sonuçları açıklanıyor | Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama sayfası

Sayısal loto sonuçları 9 Mart 2024 araştırılıyor. Bugün MP TV canlı yayınında devreden büyük ikramiye 191.419.281 TL olarak açıklandı. Haftanın son çekilişi talihlisini bekliyor. Noter huzurunda gerçekleşen son çekilişte 9 11 46 48 49 86 kazandıran şanslı numaralar olurken 12 Joker, 8 SüperStar olarak ekrana yansımıştı. Bugünün sonuçları kontrol ediliyor. İşte, 9 Mart 2024 sayısal loto sonuçları bilet sorgulama ekranı…

Çılgın Sayısal Loto 9 Mart 2024 sonuçları açıklanıyor | Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama sayfası

Sayısal loto sonuçları 9 Mart 2024 Cumartesi çekilişi için araştırmalar başladı. Devreden büyük ikramiye 191.419.281 TL olurken sonuçlar MP TV ekranında belli oluyor. Büyük ikramiye tutarına sahip şans oyunları arasında yer alan Çılgın Sayısal Loto'da her hafta 3 kez çekiliş heyecanı yaşanıyor. Haftanın son çekilişi gündemdeki yerini aldı. Peki, 9 Mart sayısal loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MPİ ekranı ile çılgın sayısal loto sonuçları sorgulama ekranı.

Çılgın Sayısal Loto 9 Mart 2024 sonuçları açıklanıyor | Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama sayfası

9 MART 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

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Çılgın Sayısal Loto 9 Mart 2024 sonuçları açıklanıyor | Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama sayfası

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Çılgın Sayısal Loto 9 Mart 2024 sonuçları açıklanıyor | Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama sayfası

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Çılgın Sayısal Loto 9 Mart 2024 sonuçları açıklanıyor | Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama sayfası

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

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