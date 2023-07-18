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Haberler Fotohaber 2023 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI || ÖSYM Çukurova Üniversitesi taban puanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:43

2023 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI || ÖSYM Çukurova Üniversitesi taban puanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin kontenjanları ve başarı sıralaması

Çukurova Üniversitesi taban puanları, Adana'da bulunan bu okulda öğrenim görmek isteyen adaylar tarafından inceleniyor. Bu okulu tercih etmeyi planlayan adaylar, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları için YÖK ATLAS'tan yardım alıyor. Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık puanları ile tercih yapmaya hazırlanan öğrenciler, Çukurova Üniversitesi kaç puanla alıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Çukurova Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması…

Çukurova Üniversitesi taban puanları 2023: Çukurova Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2023 Çukurova Üniversitesi taban puanları, bu okuldaki fakülte ve bölümlerde öğrenim görmek isteyen üniversiteli adayları tarafından araştırılıyor. İyi bir okulda eğitim almak isteyen on binlerce aday, Çukurova Üniversitesi kaç puanla alıyor sorusuyla araştırma yapıyor. Bu okul bünyesinde eğitim veren fakülte ve bölümlerin 2023 kontenjanları, başarı sıralamaları ve puanları merak ediliyor. İşte 2023 Çukurova Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları hakkında güncel veriler.

Çukurova Üniversitesi taban puanları 2023: Çukurova Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2023 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 255+7
245+7
245+7
275+7		 262
252
252
282		 10.763
9.202
8.840
8.796		 511,45603
457,51887
512,41220
494,25479
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 30.100
25.506
24.400
22.113		 482,09529
424,51458
487,18114
464,14492
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0		 1

1
1		 33.495
Dolmadı
31.100
27.133		 477,76997
Dolmadı
478,21614
455,25531
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 43.123
52.816
57.900
66.863		 465,88332
388,95658
446,13756
397,21390
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
2+0

 1


 44.818
Dolmadı

 463,79875
Dolmadı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 60+2
70+2
60+2
60+2		 62
72
62
62		 46.476
40.724
38.800
36.630		 461,73729
403,37130
468,65496
439,60480
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 56.556
68.193
78.700
100.773		 450,03186
372,45058
422,28922
359,76000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 64.092
60.445
58.800
72.798		 441,64703
380,51930
445,08981
389,98010
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 75+2
70+2
70+2
70+2		 77
72
72
72		 68.930
73.611
68.200
65.572		 436,34885
367,06427
434,34397
398,84541
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
15+1
20+1
 1
2

 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 92.493
103.526
92.400
92.259		 412,51576
340,25266
407,51117
368,12574
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ceyhan Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 117.428
111.073
118.000
134.165		 390,27018
334,14380
381,90208
331,94149
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 160+4
160+4
170+5
170+5		 164
164
175
175		 121.769
119.980
125.000
132.472		 386,72540
327,44588
376,14850
333,17397
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 122.463
141.251
139.000
147.046		 386,17329
312,98478
364,52630
323,24165
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 126.178
138.373
118.000
116.657		 383,17810
314,80660
382,08855
345,46453
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+		 82
82
82
82		 168.215
180.277
160.000
158.869		 354,49498
291,39966
348,81766
315,89997
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 174.452
164.191
137.000
112.312		 350,86063
299,64044
365,90519
349,25736
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 190.336
199.480
202.000
213.232		 342,15352
282,45704
323,94992
289,33677
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 223.378
213.968
216.000
244.411		 326,40512
276,33350
316,83245
277,60304
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 226.220
259.554
246.000
258.994		 325,15955
259,75182
303,47365
272,6604
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Çukurova Üniversitesi taban puanları 2023: Çukurova Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 253.156
256.573
256.000
274.376		 314,13606
260,70467
299,21320
267,86232
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 261.546
288.831
265.000
262.284		 311,03240
250,92896
295,52848
271,58614
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 65+2
65+2
65+2
60+2		 67
67
67
62		 279.039
279.202
239.000
207.962		 304,85697
253,67913
306,09595
291,49699
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
 4
5
3
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
10
17
12		 282.536
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 303,63987
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 282.868
294.761
243.000
229.275		 303,51726
249,28086
304,48379
283,04516
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 5
3
6
7		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ceyhan Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
42
52
41		 292.205
Dolmadı
279.000
252.145		 300,44272
Dolmadı
290,42576
274,91749
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
70+2
80+2		 8
6
47
71		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1


 29


 Dolmadı


 Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Biyomedikal Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 31
42
62
62		 Dolmadı
Dolmadı
283.000
274.316		 Dolmadı
Dolmadı
289,06583
267,88219
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
15+1
20+1
20+1		 4
2

6		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 304.198
339.610
339.000
348.359		 296,63093
237,84522
270,82931
248,85689
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 332.196
336.867
327.000
330.260		 288,42119
238,50366
274,43347
252,99917
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
14
31
31		 360.591
Dolmadı
438.000
472.256		 280,81777
Dolmadı
247,34940
221,00459
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
43
52
41		 361.537
Dolmadı
394.000
381.124		 280,58271
Dolmadı
256,77216
242,02298
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
10
21
21		 371.807
Dolmadı
428.000
468.793		 278,07234
Dolmadı
249,26056
223,07853
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
41
52
52		 383.874
Dolmadı
390.000
395.187		 275,20455
Dolmadı
257,69352
239,28533
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
11
31
31		 429.250
Dolmadı
437.000
459.049		 265,57140
Dolmadı
247,44924
226,65882
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
25+1		 31
7
31
26		 468.165
Dolmadı
420.000
417.715		 258,38159
Dolmadı
250,95094
235,17677
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
40
72
72		 471.116
Dolmadı
405.000
406.534		 257,86103
Dolmadı
254,42638
237,20586
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İstatistik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0
2+0
2+0		 2

2
 507.276
Dolmadı
590.000
Dolmadı		 252,06344
Dolmadı
223,31166
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Su Ürünleri Fakültesi		 Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21

21
10		 544.083
Dolmadı
587.000
Dolmadı		 246,80066
Dolmadı
223,62732
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
2
41
38		 575.499
Dolmadı
534.000
Dolmadı		 242,69651
Dolmadı
230,55997
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 İç Mimarlık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
2+0

 1


 604.813
Dolmadı

 239,19039
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
2+0
1+0

1
1
Dolmadı
Dolmadı
200.933
Dolmadı
Dolmadı
294,51977
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarla Bitkileri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0








ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 190+5
190+5
200+5
200+5		 195
195
205
205		 27.255
32.539
16.700
25.567		 420,21523
362,88286
421,00966
400,24670
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 83.385
85.039
84.300
93.687		 386,54774
327,51656
371,79410
351,31953
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 87.656
89.123
53.100
53.601		 384,48937
325,43582
388,50942
375,61990
Çukurova Üniversitesi taban puanları 2023: Çukurova Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 115.860
104.108
69.600
72.491		 371,97179
318,43041
379,22673
363,17876
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 213.181
203.681
187.000
172.045		 339,16748
284,45987
329,63387
318,55917
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 222.294
239.268
249.000
249.261		 336,73917
275,73544
310,76070
296,56209
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Felsefe Grubu Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 20+1
20+1
20+1
20+1		 6
9
19
9		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 309.718
313.868
291.000
272.990		 317,15760
260,88195
300,11700
291,00380
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 322.410
364.638
331.000
332.983		 314,72568
252,51159
291,14021
278,77996
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 390.770
428.179
430.000
407.415		 302,94256
243,32645
272,32651
266,26423
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 428.617
443.368
394.000
373.792		 297,24015
241,31977
278,59516
271,61168
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Grafik
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
30+1
 41
41
31
 451.256
464.920
579.000
 293,96693
238,57863
250,52485
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 471.504
482.864
424.000
428.749		 291,21229
236,33257
273,39045
263,10619
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)		 EA 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 471.623
449.624
462.000
461.569		 291,19761
240,50782
267,22476
258,52385
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 526.479
562.436
557.000
557.848		 284,23766
223,72241
253,41611
246,59052
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
75
82
82		 581.101
Dolmadı
575.000
574.037		 277,85896
Dolmadı
251,03498
244,77666
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
36
62
72		 653.936
Dolmadı
563.000
536.909		 270,10753
Dolmadı
252,64393
249,01451
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Ekonometri
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
18
62
62		 708.203
Dolmadı
713.000
761.920		 264,81907
Dolmadı
234,90379
225,19083
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
24
52
52		 748.853
Dolmadı
744.000
753.165		 261,03721
Dolmadı
231,67904
226,29573
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
8
72
72		 800.120
Dolmadı
766.000
768.314		 256,48168
Dolmadı
229,48422
224,32168
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Kozan İşletme Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
3
41
36		 883.126
Dolmadı
916.000
Dolmadı		 249,56755
Dolmadı
216,19928
Dolmadı
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 15.867
13.672
12.000
13.361		 424,68364
395,69709
414,59540
405,93486
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 43.153
40.475
40.100
40.310		 347,71833
309,33334
317,40632
313,77580
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 40+1
40+1
40+1
50+2		 41
41
41
52		 56.084
54.801
51.300
52.909		 315,62576
266,21901
282,94141
276,77994
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fransızca Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 2+0


 2


 99.200


 223,14858
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 17.776
16.236
15.300
14.750		 406,18406
362,36361
394,23389
400,20328
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 25.867
16.298
15.900
18.253		 396,50158
362,27798
393,33790
395,10963
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 65.998
53.503
44.600
59.818		 368,38929
326,96863
362,46323
361,04959
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 126.401
137.729
116.000
113.166		 344,96831
292,40310
327,27143
338,24115
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 145+4
145+4
160+4
160+4		 149
149
164
164		 160.396
135.861
95.800
86.970		 335,47640
292,96671
335,18144
348,15949
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 218.248
199.074
156.000
164.389		 322,46558
276,74730
314,77132
322,94320
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 İletişim Bilimleri
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 326.827
333.081
296.000
296.755		 303,94128
252,40887
283,40410
294,85980
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 125+4
125+4
140+4
140+4		 129
129
144
144		 344.420
309.828
190.000
161.153		 301,34843
256,03083
305,85159
323,79609
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 355.166
355.181
298.000
263.930		 299,83074
249,13870
282,92977
300,94272
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 15+0
15+0

 15
15

 582.583
562.571

 269,36391
203,04171
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 15+0
15+0

 15
15

 780.446
470.836

 253,41450
233,77193
Çukurova Üniversitesi taban puanları 2023: Çukurova Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 75+2
75+2		 77
77		 365,55899
307,74498		 315.037
318.120
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 75+2
75+2		 77
77		 361,74772
315,81803		 332.930
280.396
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 350,25372
291,71306		 393.402
410.071
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 75+2
75+2		 77
77		 344,97123
294,44417		 424.623
392.627
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 333,39809
279,11859		 501.565
501.834
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