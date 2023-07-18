2023 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI || ÖSYM Çukurova Üniversitesi taban puanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin kontenjanları ve başarı sıralaması

Çukurova Üniversitesi taban puanları, Adana'da bulunan bu okulda öğrenim görmek isteyen adaylar tarafından inceleniyor. Bu okulu tercih etmeyi planlayan adaylar, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları için YÖK ATLAS'tan yardım alıyor. Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık puanları ile tercih yapmaya hazırlanan öğrenciler, Çukurova Üniversitesi kaç puanla alıyor sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Çukurova Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması…
2023 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|255+7
245+7
245+7
275+7
|262
252
252
282
|10.763
9.202
8.840
8.796
|511,45603
457,51887
512,41220
494,25479
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|30.100
25.506
24.400
22.113
|482,09529
424,51458
487,18114
464,14492
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
—
1
1
|33.495
Dolmadı
31.100
27.133
|477,76997
Dolmadı
478,21614
455,25531
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|43.123
52.816
57.900
66.863
|465,88332
388,95658
446,13756
397,21390
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
—
—
|1
—
—
—
|44.818
Dolmadı
—
—
|463,79875
Dolmadı
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|60+2
70+2
60+2
60+2
|62
72
62
62
|46.476
40.724
38.800
36.630
|461,73729
403,37130
468,65496
439,60480
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|56.556
68.193
78.700
100.773
|450,03186
372,45058
422,28922
359,76000
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|64.092
60.445
58.800
72.798
|441,64703
380,51930
445,08981
389,98010
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|75+2
70+2
70+2
70+2
|77
72
72
72
|68.930
73.611
68.200
65.572
|436,34885
367,06427
434,34397
398,84541
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
15+1
20+1
—
|1
2
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|92.493
103.526
92.400
92.259
|412,51576
340,25266
407,51117
368,12574
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ceyhan Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|117.428
111.073
118.000
134.165
|390,27018
334,14380
381,90208
331,94149
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
170+5
170+5
|164
164
175
175
|121.769
119.980
125.000
132.472
|386,72540
327,44588
376,14850
333,17397
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|122.463
141.251
139.000
147.046
|386,17329
312,98478
364,52630
323,24165
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|126.178
138.373
118.000
116.657
|383,17810
314,80660
382,08855
345,46453
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+
|82
82
82
82
|168.215
180.277
160.000
158.869
|354,49498
291,39966
348,81766
315,89997
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|174.452
164.191
137.000
112.312
|350,86063
299,64044
365,90519
349,25736
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|190.336
199.480
202.000
213.232
|342,15352
282,45704
323,94992
289,33677
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|223.378
213.968
216.000
244.411
|326,40512
276,33350
316,83245
277,60304
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|226.220
259.554
246.000
258.994
|325,15955
259,75182
303,47365
272,6604
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|253.156
256.573
256.000
274.376
|314,13606
260,70467
299,21320
267,86232
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|261.546
288.831
265.000
262.284
|311,03240
250,92896
295,52848
271,58614
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|65+2
65+2
65+2
60+2
|67
67
67
62
|279.039
279.202
239.000
207.962
|304,85697
253,67913
306,09595
291,49699
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
—
|4
5
3
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
10
17
12
|282.536
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|303,63987
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|282.868
294.761
243.000
229.275
|303,51726
249,28086
304,48379
283,04516
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|5
3
6
7
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ceyhan Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
42
52
41
|292.205
Dolmadı
279.000
252.145
|300,44272
Dolmadı
290,42576
274,91749
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
70+2
80+2
|8
6
47
71
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
—
—
—
|29
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Biyomedikal Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|31
42
62
62
|Dolmadı
Dolmadı
283.000
274.316
|Dolmadı
Dolmadı
289,06583
267,88219
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
15+1
20+1
20+1
|4
2
—
6
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|304.198
339.610
339.000
348.359
|296,63093
237,84522
270,82931
248,85689
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|332.196
336.867
327.000
330.260
|288,42119
238,50366
274,43347
252,99917
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
14
31
31
|360.591
Dolmadı
438.000
472.256
|280,81777
Dolmadı
247,34940
221,00459
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
43
52
41
|361.537
Dolmadı
394.000
381.124
|280,58271
Dolmadı
256,77216
242,02298
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
10
21
21
|371.807
Dolmadı
428.000
468.793
|278,07234
Dolmadı
249,26056
223,07853
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
41
52
52
|383.874
Dolmadı
390.000
395.187
|275,20455
Dolmadı
257,69352
239,28533
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
11
31
31
|429.250
Dolmadı
437.000
459.049
|265,57140
Dolmadı
247,44924
226,65882
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
25+1
|31
7
31
26
|468.165
Dolmadı
420.000
417.715
|258,38159
Dolmadı
250,95094
235,17677
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
40
72
72
|471.116
Dolmadı
405.000
406.534
|257,86103
Dolmadı
254,42638
237,20586
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İstatistik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
2+0
2+0
|2
—
2
—
|507.276
Dolmadı
590.000
Dolmadı
|252,06344
Dolmadı
223,31166
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Su Ürünleri Fakültesi
|Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
—
21
10
|544.083
Dolmadı
587.000
Dolmadı
|246,80066
Dolmadı
223,62732
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
2
41
38
|575.499
Dolmadı
534.000
Dolmadı
|242,69651
Dolmadı
230,55997
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|İç Mimarlık
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
—
—
|1
—
—
—
|604.813
Dolmadı
—
—
|239,19039
Dolmadı
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
2+0
1+0
|—
—
1
1
|—
Dolmadı
Dolmadı
200.933
|—
Dolmadı
Dolmadı
294,51977
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|190+5
190+5
200+5
200+5
|195
195
205
205
|27.255
32.539
16.700
25.567
|420,21523
362,88286
421,00966
400,24670
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|83.385
85.039
84.300
93.687
|386,54774
327,51656
371,79410
351,31953
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|87.656
89.123
53.100
53.601
|384,48937
325,43582
388,50942
375,61990
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|115.860
104.108
69.600
72.491
|371,97179
318,43041
379,22673
363,17876
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|213.181
203.681
187.000
172.045
|339,16748
284,45987
329,63387
318,55917
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|222.294
239.268
249.000
249.261
|336,73917
275,73544
310,76070
296,56209
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Felsefe Grubu Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|20+1
20+1
20+1
20+1
|6
9
19
9
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|309.718
313.868
291.000
272.990
|317,15760
260,88195
300,11700
291,00380
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|322.410
364.638
331.000
332.983
|314,72568
252,51159
291,14021
278,77996
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|390.770
428.179
430.000
407.415
|302,94256
243,32645
272,32651
266,26423
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|428.617
443.368
394.000
373.792
|297,24015
241,31977
278,59516
271,61168
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Grafik
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
30+1
—
|41
41
31
—
|451.256
464.920
579.000
—
|293,96693
238,57863
250,52485
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Spor Bilimleri Fakültesi
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|471.504
482.864
424.000
428.749
|291,21229
236,33257
273,39045
263,10619
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
|EA
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|471.623
449.624
462.000
461.569
|291,19761
240,50782
267,22476
258,52385
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|526.479
562.436
557.000
557.848
|284,23766
223,72241
253,41611
246,59052
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
75
82
82
|581.101
Dolmadı
575.000
574.037
|277,85896
Dolmadı
251,03498
244,77666
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
36
62
72
|653.936
Dolmadı
563.000
536.909
|270,10753
Dolmadı
252,64393
249,01451
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonometri
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
18
62
62
|708.203
Dolmadı
713.000
761.920
|264,81907
Dolmadı
234,90379
225,19083
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
24
52
52
|748.853
Dolmadı
744.000
753.165
|261,03721
Dolmadı
231,67904
226,29573
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
8
72
72
|800.120
Dolmadı
766.000
768.314
|256,48168
Dolmadı
229,48422
224,32168
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Kozan İşletme Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
3
41
36
|883.126
Dolmadı
916.000
Dolmadı
|249,56755
Dolmadı
216,19928
Dolmadı
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|15.867
13.672
12.000
13.361
|424,68364
395,69709
414,59540
405,93486
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|43.153
40.475
40.100
40.310
|347,71833
309,33334
317,40632
313,77580
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
50+2
|41
41
41
52
|56.084
54.801
51.300
52.909
|315,62576
266,21901
282,94141
276,77994
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fransızca Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|2+0
—
—
—
|2
—
—
—
|99.200
—
—
—
|223,14858
—
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|17.776
16.236
15.300
14.750
|406,18406
362,36361
394,23389
400,20328
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|25.867
16.298
15.900
18.253
|396,50158
362,27798
393,33790
395,10963
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|65.998
53.503
44.600
59.818
|368,38929
326,96863
362,46323
361,04959
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|126.401
137.729
116.000
113.166
|344,96831
292,40310
327,27143
338,24115
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|145+4
145+4
160+4
160+4
|149
149
164
164
|160.396
135.861
95.800
86.970
|335,47640
292,96671
335,18144
348,15949
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|218.248
199.074
156.000
164.389
|322,46558
276,74730
314,77132
322,94320
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|İletişim Bilimleri
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|326.827
333.081
296.000
296.755
|303,94128
252,40887
283,40410
294,85980
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|125+4
125+4
140+4
140+4
|129
129
144
144
|344.420
309.828
190.000
161.153
|301,34843
256,03083
305,85159
323,79609
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|355.166
355.181
298.000
263.930
|299,83074
249,13870
282,92977
300,94272
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
15+0
—
—
|15
15
—
—
|582.583
562.571
—
—
|269,36391
203,04171
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
15+0
—
—
|15
15
—
—
|780.446
470.836
—
—
|253,41450
233,77193
—
—
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|365,55899
307,74498
|315.037
318.120
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|361,74772
315,81803
|332.930
280.396
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|350,25372
291,71306
|393.402
410.071
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|75+2
75+2
|77
77
|344,97123
294,44417
|424.623
392.627
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|333,39809
279,11859
|501.565
501.834