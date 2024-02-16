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Haberler Fotohaber CUMA HUTBESİ 16 ŞUBAT TAM METİN PDF 🤲 Diyanet ile bugün Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 08:53

CUMA HUTBESİ 16 ŞUBAT TAM METİN PDF 🤲 Diyanet ile bugün Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Cuma Hutbesi PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, Cuma namazı öncesinde duyuruldu."Dünyayı barış ve itidale çağırıyoruz" başlıklı hutbe bu hafta 81 ilde camilerden yükselecek. Cuma Hutbesi 16 Şubat PDF indir ve oku seçenekleri ile yayında. İşte, Cuma hutbesi konusu...

CUMA HUTBESİ 16 ŞUBAT TAM METİN PDF 🤲 Diyanet ile bugün Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Cuma hutbesi Diyanet tarafından Müslümanlar ile paylaşdı. Gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı 12 Ocak 2024 Cuma gününe ait hutbe paylaşımını yaptı. İşte, 16 Şubat Cuma hutbesi konusu ve içeriği...

CUMA HUTBESİ 16 ŞUBAT TAM METİN PDF 🤲 Diyanet ile bugün Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

DÜNYAYI BARIŞ VE İTİDALE ÇAĞIRIYORUZ
Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış dini İslam'a girin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) namazlarının ardından Cenâb-ı Hakk'a şöyle niyazda bulunmuştur: "Allah'ım! Sen, Selâm'sın; selam, barış ve esenlik Sendendir. Yücelik ve ikram sahibi olan Allah'ım! Sen ne mübareksin."

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CUMA HUTBESİ 16 ŞUBAT TAM METİN PDF 🤲 Diyanet ile bugün Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam barış ve esenlik dinidir. Allah'ın güzel isimlerinden birisi de "es-Selâm"dır. Rabbimiz, barış ve esenliğin kaynağıdır. Kullarına İslam ile barışın yolunu gösteren O'dur. Cenâb-ı Hak, Hz. Âdem'den itibaren gönderdiği tüm rahmet elçileri aracılığıyla insanlığı barışa davet etmiştir. Zira barışın olmadığı yerde savaş vardır. Savaşın olduğu yerde ise kan, gözyaşı ve sönen ocaklar vardır. Yetim ve öksüz kalan çocuklar, dağılan aileler, yıkılan medeniyetler, kaybolan umutlar vardır.

CUMA HUTBESİ 16 ŞUBAT TAM METİN PDF 🤲 Diyanet ile bugün Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Kıymetli Müslümanlar!

İslam'ı kabul edenlere, barışın teminatı anlamında Müslüman denilmiştir. Müslüman, Rabbimizin "Selâm" isminin dünyadaki temsilcisidir. Müslüman, barıştan yana tavır alan, etrafına güven veren, huzur ve kardeşlik ortamına katkı sunan insandır. Bununla birlikte Müslüman, zulme rıza gösteremez. Zalime asla destek olamaz. Çekilen sıkıntılara, yaşanan acılara duyarsız kalamaz. Tek bir kuruşuyla dahi masumlara sıkılan kurşunların, mazlumlara atılan bombaların destekçisi olanlara katkı sunamaz. İstiklâl Şairimiz, Müslüman'ın bu tavrını şöyle ifade etmektedir:

Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerim,
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim.
Adam aldırma da geç git, diyemem, aldırırım:
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

CUMA HUTBESİ 16 ŞUBAT TAM METİN PDF 🤲 Diyanet ile bugün Cuma Hutbesi konusu ve içeriği nedir?

Değerli Müminler!

Dünyamızı yangın yerine çevirmek isteyen siyonist zalimler tarafından, önce Gazze'de şimdi de göçe zorladığı Refah'ta Filistinli masumların, bebeklerin ve kadınların üzerine bombalar yağdırılmaktadır. Anlamı "ferahlık ve esenlik" olan Refah kentinde insan hakları, zulmün ateşinde yakılmaktadır. Annelerinin kokusuna doyamamış yavrular, yavrularının kokusuna doyamamış anneler şehit edilmektedir. Yalnızca bir şehir, bir toprak parçası değil, dünyanın gözü önünde Gazze ve Refah'ta insanlığın izzeti çiğnenmektedir. Can, mal ve namus dokunulmazlığı ayaklar altına alınmaktadır. Mazlumlara gönderilen insani yardımlara dahi engel olunmaktadır. Bununla birlikte zulüm, sadece Gazze ve Refah'ta değil maalesef Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde devam etmektedir.

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