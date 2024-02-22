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Haberler Fotohaber CUMA HUTBESİ 23 ŞUBAT || Tam Metin PDF: Diyanet ile bugün Cuma hutbesi konuşu ve içeriği nedir?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 21:48 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 21:48

CUMA HUTBESİ 23 ŞUBAT || Tam Metin PDF: Diyanet ile bugün Cuma hutbesi konuşu ve içeriği nedir?

Cuma Hutbesi PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, Cuma namazı öncesinde duyuruldu. 'Berat Gecesi: Günahlardan Arınma Vesilesi' başlıklı hutbe bu hafta 81 ilde camilerden yükselecek. Cuma hutbesi Türkçe okunuşu ve PDF metni Diyanet'in din hizmetleri internet adresinden indirilebilecek. Peki, bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne? İşte, 23 Şubat 2024 Cuma hutbesi PDF metni ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiler...

CUMA HUTBESİ 23 ŞUBAT || Tam Metin PDF: Diyanet ile bugün Cuma hutbesi konuşu ve içeriği nedir?

23 Şubat 2024 Cuma hutbesi metni perşembe günü vatandaşlarla paylaşıldı. Berat Gecesi'nin dua, kulluğun ve ibadetin özü olduğu belirtildi. Cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in hadis-i şerifleri de yer aldı. İşte, cuma hutbesi 23 Şubat PDF metninin tamamı ve konusu hakkında bilgiler.

CUMA HUTBESİ 23 ŞUBAT || Tam Metin PDF: Diyanet ile bugün Cuma hutbesi konuşu ve içeriği nedir?

BERAT GECESİ: GÜNAHLARDAN ARINMA VESİLESİ

Muhterem Müslümanlar!

Yarın akşam Ramazan'ın habercisi olan mübarek Berat Gecesini idrak edeceğiz inşallah. Bizleri bu mübarek geceye ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Berat Gecemiz şimdiden mübarek olsun.

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CUMA HUTBESİ 23 ŞUBAT || Tam Metin PDF: Diyanet ile bugün Cuma hutbesi konuşu ve içeriği nedir?

Aziz Müminler!

Berat Gecesi, akıp giden ömrümüzün muhasebesini yapmayı; yaratılış gayemize uygun olmayan her türlü söz ve davranıştan uzak kalmayı bizlere hatırlatır. Kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize zarar veren her türlü öfke, kin, haset ve nefretten uzak durmamızı öğretir. İnsanların hata ve kusurlarını örtenlerin Rabbimizin sonsuz ikramlarına nail olacaklarını haber verir. Nitekim ayet-i kerimede, فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِۜ "Kim affeder ve insanlarla arayı düzeltirse, onun mükâfatı Allah'a aittir." buyrulur.

CUMA HUTBESİ 23 ŞUBAT || Tam Metin PDF: Diyanet ile bugün Cuma hutbesi konuşu ve içeriği nedir?

Değerli Müslümanlar!

Berat Gecesi, tövbe ve istiğfar gecesidir. Tövbe, günahta ısrar etmemektir. Hata ve kusurlarımıza nedâmet duyup, "Tevvâb" olan Rabbimizin sonsuz mağfiretine sığınmaktır. Yüce Rabbimiz, "Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar…" buyurmaktadır. Öyleyse bu mübarek geceyi hayatımızda tertemiz sayfalar açmak için fırsat bilelim. Rabbimizle aramızdaki en büyük engel olan haramlardan, kul ve kamu hakkından uzak duralım. Günahımızın ölçüsü ne olursa olsun, Allah'ın rahmetinden asla ümidimizi kesmeyelim. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in, "Rabbimiz, kulunun tövbe etmesine, önemli bir eşyasını kaybedip sonradan o eşyayı bulan birisinin sevindiğinden daha fazla sevinir." hadisini aklımızdan çıkarmayalım.

CUMA HUTBESİ 23 ŞUBAT || Tam Metin PDF: Diyanet ile bugün Cuma hutbesi konuşu ve içeriği nedir?

Kıymetli Müminler!

Berat Gecesi, aynı zamanda dua gecesidir. Dua, kulluğun ve ibadetin özüdür. Dua, hayatın zorlukları karşısında bizlere direnme gücü veren eşsiz bir nimettir. Dua, kulun halini Rabbine arz etmesi, acziyetini kabul etmesi, O'nun lütuf ve inayetine sığınmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de اُدْعُون۪ٓي اَسْتَجِبْ لَكُمْۜ "Bana dua edin, ben de duanızı kabul edeyim." diye buyrulmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ise Berat Gecesinde Cenâb-ı Hakk'ın kullarına şöyle nida ettiğini haber vermektedir: "Benden bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım! Belaya düçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!" Öyleyse bu kutlu gecede karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek, Rabbimize içtenlikle dua edelim

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