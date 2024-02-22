CUMA HUTBESİ 23 ŞUBAT || Tam Metin PDF: Diyanet ile bugün Cuma hutbesi konuşu ve içeriği nedir?

Kıymetli Müminler!



Berat Gecesi, aynı zamanda dua gecesidir. Dua, kulluğun ve ibadetin özüdür. Dua, hayatın zorlukları karşısında bizlere direnme gücü veren eşsiz bir nimettir. Dua, kulun halini Rabbine arz etmesi, acziyetini kabul etmesi, O'nun lütuf ve inayetine sığınmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de اُدْعُون۪ٓي اَسْتَجِبْ لَكُمْۜ "Bana dua edin, ben de duanızı kabul edeyim." diye buyrulmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ise Berat Gecesinde Cenâb-ı Hakk'ın kullarına şöyle nida ettiğini haber vermektedir: "Benden bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım! Belaya düçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!" Öyleyse bu kutlu gecede karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek, Rabbimize içtenlikle dua edelim