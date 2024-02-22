Giriş Tarihi: 22.02.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
21:48
CUMA HUTBESİ 23 ŞUBAT || Tam Metin PDF: Diyanet ile bugün Cuma hutbesi konuşu ve içeriği nedir?
Cuma Hutbesi PDF metni Diyanet tarafından dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden, Cuma namazı öncesinde duyuruldu. 'Berat Gecesi: Günahlardan Arınma Vesilesi' başlıklı hutbe bu hafta 81 ilde camilerden yükselecek. Cuma hutbesi Türkçe okunuşu ve PDF metni Diyanet'in din hizmetleri internet adresinden indirilebilecek. Peki, bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne? İşte, 23 Şubat 2024 Cuma hutbesi PDF metni ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiler...