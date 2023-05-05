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Haberler Fotohaber Cuma mesajları resimli 5 Mayıs 2023: Dualı, hadisli, ayetli, en yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız mübarek olsun mesajı gönder!
Giriş Tarihi: 05.05.2023 05:58 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 00:24

Cuma mesajları resimli 5 Mayıs 2023: Dualı, hadisli, ayetli, en yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız mübarek olsun mesajı gönder!

Cuma günü (5 Mayıs) her hafta olduğu gibi bugün de bayram gibi geçirilmeye başladı. İslam alemi tarafından bayram gibi geçirilen bu özel günde ibadetlerin yanı sıra Cuma mesajları resimli 2023 araştırmaları başladı. Namaz için camii yolunda olacak Müslümanlar sevdiklerine dualarını da iletmeye başladı. Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar mesajları ve dini sözler Instagram, Facebook ve WhatsApp üzerinden paylaşılıyor. Cuma mesajı göndermek isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. İşte, en yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları resimli 2023 galerisi…

Cuma mesajları resimli 5 Mayıs 2023: Dualı, hadisli, ayetli, en yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız mübarek olsun mesajı gönder!

Cuma gecesi mesajları şimdiden araştırılıyor. Bayram sonrası namazlarını eda edecek İslam alemi sevdikleri ile iyi dileklerini paylaşıyor. En yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları resimli 2023 derlemesi sabah.com.tr'de yerini aldı. Müslümanlar, "Cumanız mübarek olsun" mesajı ile dua kapısını sevdikleri için aralıyor. Sosyal medya üzerinden resimli ve yazılı paylaşımlar başladı. En güzel dini sözler de gündemdeki yerini aldı. İşte, dualı, hadisli, ayetli Cuma mesajı albümü…

Cuma mesajları resimli 5 Mayıs 2023: Dualı, hadisli, ayetli, en yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız mübarek olsun mesajı gönder!

HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

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Cuma mesajları resimli 5 Mayıs 2023: Dualı, hadisli, ayetli, en yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız mübarek olsun mesajı gönder!

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları resimli 5 Mayıs 2023: Dualı, hadisli, ayetli, en yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız mübarek olsun mesajı gönder!

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Cuma mesajları resimli 5 Mayıs 2023: Dualı, hadisli, ayetli, en yeni Cuma mesajları ve sözleri ile Cumanız mübarek olsun mesajı gönder!

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

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