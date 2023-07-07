Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 || Yazılı, hareketli, renkli Cuma mesajları ve dini sözler ile Cumanız Mübarek Olsun!
Giriş Tarihi: 07.07.2023 00:55 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 00:55

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 || Yazılı, hareketli, renkli Cuma mesajları ve dini sözler ile Cumanız Mübarek Olsun!

7 Temmuz Cuma mesajları ve dini sözler gündemdeki yerini aldı. İslam alemi, "Cumanız Mübarek Olsun" mesajlarını iletmek için sosyal medyada paylaşımlara başladı. Bayram niteliğindeki bu özel günde ibadet planları da yapıldı. Cuma mesajları resimli 2023 yeni ve farklı seçeneklerle değerlendiriliyor. Namazlarını eda edecek Müslümanlar cami yolunda. Öte yandan Cuma mesajı araştırmalarına başladı. Dualı, hadisli, ayetli Hayırlı Cumalar mesajı seçenekleri araştırılıyor. İşte; en yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları resimli 2023 dini sözler…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 || Yazılı, hareketli, renkli Cuma mesajları ve dini sözler ile Cumanız Mübarek Olsun!

Cuma gecesi mesajları akşam saatlerinden itibaren araştırılmaya başladı. İslam alemi, dua kapısının aralandığı bu özel günde namazlarını eda etmenin yanı sıra sevdikleri için Instagram, Facebook, WhatsApp üzerinden paylaşımlara başladı. En yeni, farklı, hayırlı Cuma mesajları resimli 2023 galerisi bugüne özel derlendi. Namazın yanı sıra 7 Temmuz 2023 tarihli Cuma hutbesi "Evliliklerimiz Kolay Olsun" başlığıyla camilerde yükseliyor. İşte, dualı, hadisli, ayetli Cuma mesajı resimli galerisi…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 || Yazılı, hareketli, renkli Cuma mesajları ve dini sözler ile Cumanız Mübarek Olsun!

HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 || Yazılı, hareketli, renkli Cuma mesajları ve dini sözler ile Cumanız Mübarek Olsun!

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 || Yazılı, hareketli, renkli Cuma mesajları ve dini sözler ile Cumanız Mübarek Olsun!

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 || Yazılı, hareketli, renkli Cuma mesajları ve dini sözler ile Cumanız Mübarek Olsun!

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

SON DAKİKA