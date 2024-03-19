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Haberler Fotohaber Deprem konutları kura çekimi canlı izle: 30 bin 697 deprem konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 10:47

Deprem konutları kura çekimi canlı izle: 30 bin 697 deprem konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Deprem konutları kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Afet bölgesinde kalıcı konutların inşası bir bir tamamlanıyor. Depremden etkilenen 11 ilde 30 bin 697 konut daha tamamlandı. Bu konutların hak sahipleri, 19 Mart Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak kura töreniyle belirlenecek. Kahramanmaraş'ta 8 bin 303, Malatya'da bin 700 konut teslim edilecek. Kura sonrası kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinden yayınlanacak. Peki; Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Elazığ, Adıyaman deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, 30 bin 697 deprem konut kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi…

Deprem konutları kura çekimi canlı izle: 30 bin 697 deprem konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Deprem konutları kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. 6 Şubat depremlerinin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilmişti. 300 bin inşaatın devam ettiği deprem bölgesinde 30 bin 697 ev daha tamamlandı. Asrın felaketinden etkilenen 11 ildeki konutlar, bugün yapılacak kura ve anahtar teslim töreni ile hak sahiplerine teslim edilecek. Kura canlı olarak takip edilebilecek olup sonuçlar e-Devlet AFAD sayfası üzerinden erişime açılacak. Peki; 30 bin 697 deprem konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte, AFAD TOKİ deprem konutları kura çekimi canlı izle ekranı…

Deprem konutları kura çekimi canlı izle: 30 bin 697 deprem konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DEPREM BÖLGESİNDEKİ 11 KENT İÇİN KURA ÇEKİLECEK

Merkez Üssü Pazarcık ve Elbistan olan 6 Şubat 2023'teki 7,7 ile 7, büyüklüğündeki iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Deprem bölgesinde kalıcı konutların inşası bir bir tamamlanıyor.

Asrın felaketinin hemen ardından harekete geçildi. Konutlar, dayanıklı zemin üzerine kaliteli ve uygun yöntemle inşa edilmeye başlandı.

Felaketin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. 300 bin inşaatın devam ettiği afet bölgesinde 30 bin 697 ev daha tamamlandı.

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Deprem konutları kura çekimi canlı izle: 30 bin 697 deprem konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Asrın Felaketinden etkilenen 11 ildeki 30 bin 697 konutun hak sahipleri, 19 Mart Salı günü yani bugün saat 14.00'te Kahramanmaraş'ta çekilecek kura töreniyle belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne Ankara'dan canlı bağlantı ile katılacak.

Deprem konutları kura çekimi canlı izle: 30 bin 697 deprem konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

75 BİNİN ÜZERİNDE EV HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMİŞ OLACAK

Tamamlanan evler hak sahiplerini bekliyor. Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 8 bin 303 konut için kura çekimi yapılacak. Kurası çekilen konutlar hak sahiplerine teslim edilecek.

Daha önce 6 bin 181 konutun teslim edildiği Malatya'da da inşaatlar hızla tamamlandı. Bu ikinci çekilişte de bin 700 hak sahibi evlerine kavuşmuş olacak.

Depremin ardından yeni konutlarla birlikte toplam 75 binin üzerinde ev hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

Deprem konutları kura çekimi canlı izle: 30 bin 697 deprem konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MALATYA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE DEPREM KONUT KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK?

Malatya'da 17 Şubat'ta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla İkizce ve Gelinciktepe'de 6 bin 100 konut hak sahiplerine teslim edilmişti. 2. Etap TOKİ Kuraları ise bugün çekilecek.

Bu kurada toplam 1700 ev teslim edilecek. İkizce ve Arapgir Merkez TOKİ Deprem Konutları ile kırsaldaki köy evleri bu kuraya dahil edildi. Gelinciktepe'deki konutların bu kurada yer almayacağı öğrenildi. Ayrıca, rezerv alanlardaki hak sahipleri bu kurada yer almayacak.

Deprem konutları kura çekilişine dahil olan ilçeler: Yeşilyurt, Arapgir, Doğanşehir, Darende, Akçadağ ve Yazıhan. İkizce'de verilecek konut sayısının 660 olduğu öğrenildi.

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