Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
10:47
Deprem konutları kura çekimi canlı izle: 30 bin 697 deprem konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Deprem konutları kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları başladı. Afet bölgesinde kalıcı konutların inşası bir bir tamamlanıyor. Depremden etkilenen 11 ilde 30 bin 697 konut daha tamamlandı. Bu konutların hak sahipleri, 19 Mart Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak kura töreniyle belirlenecek. Kahramanmaraş'ta 8 bin 303, Malatya'da bin 700 konut teslim edilecek. Kura sonrası kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinden yayınlanacak. Peki; Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Elazığ, Adıyaman deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, 30 bin 697 deprem konut kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi…