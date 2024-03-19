Deprem konutları kura çekimi canlı izle: 30 bin 697 deprem konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DEPREM BÖLGESİNDEKİ 11 KENT İÇİN KURA ÇEKİLECEK

Merkez Üssü Pazarcık ve Elbistan olan 6 Şubat 2023'teki 7,7 ile 7, büyüklüğündeki iki büyük depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Deprem bölgesinde kalıcı konutların inşası bir bir tamamlanıyor.

Asrın felaketinin hemen ardından harekete geçildi. Konutlar, dayanıklı zemin üzerine kaliteli ve uygun yöntemle inşa edilmeye başlandı.

Felaketin birinci yılında 46 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. 300 bin inşaatın devam ettiği afet bölgesinde 30 bin 697 ev daha tamamlandı.