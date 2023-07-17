DGS SONUÇLARI 2023 ÖSYM AÇIKLAMA TARİHİ | Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Giriş Tarihi: 17.07.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 10:11

DGS sınav sonuçları 2023 açıklanma tarihi ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşıldı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ya da açıköğretimden örgün öğretime geçmek isteyen adayların girdiği sınav geçtiğimiz hafta sonu 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM sonuç sayfası olan sonuç.osym.gov.tr üzerinden ilan edilecek detaylı puan listesi bekleniyor. Dikey geçiş tercih başvurusu yapmaya hazırlanan adaylar DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Sınavın erken açıklanma ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Peki, 2023 DGS sınav sonuçları erken açıklanır mı? İşte, tüm merak edilenler…