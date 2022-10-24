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Haberler Fotohaber Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Diş Ağrısı Duası Okunuşu ve Zikirleri
Giriş Tarihi: 24.10.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 15:38

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Diş Ağrısı Duası Okunuşu ve Zikirleri

Diş ağrısı için okunacak dua ve birçok esma vardır. Diş ağrısı duası belirli sayılarda okunması gereken dualardır. Diş ağrısına iyi gelen dua kısa olduğundan okunması ve sürekli tekrar edilmesi de kolaydır. Peygamber Efendimiz dişi ağrıdığında hangi duayı okurdu sorusuna ise farklı dua isimleri olarak yanıt verilebilir. Peygamber Efendimizin okuduğu en etkili diş ağrısı duası okunuşu ve zikirleri sizler için yazımızda paylaştık.

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Diş Ağrısı Duası Okunuşu ve Zikirleri

Diş ağrısı için okunacak dua çok büyük diş ağrılarının giderilmesinde etkili dualardır. Genelde ayetlerden derlenen diş ağrısına okunacak dua Peygamber Efendimizin döneminden bu yana şifa bulmak için okunur. Hem etkili hem de kolay okunan diş ağrısı duası ile ağrıların dindirilmesi sağlanabilir. Peygamber Efendimizin okuduğu en etkili diş ağrısı duası okunuşu ve zikirleri hakkında tüm detayları sizler için araştırdık ve paylaştık.

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Diş Ağrısı Duası Okunuşu ve Zikirleri

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua

Geçmeyen diş ağrıları için tıbbi destekler yanında çeşitli duaların etkilerinden de yararlanılabilir. Daha hızlı şifa bulabilmek için okunabilecek farklı dualar vardır. Peygamber Efendimiz de bu tarz ağrıların giderilmesinde farklı dualardan yararlanmıştır. Ancak duaları okurken mutlaka kaç adet okunduğuna dikkat etmek gerekir. Her duanın bir okunma kaidesi vardır. Bunlara uygun bir şekilde hareket etmek dualardan daha iyi fayda elde etmek anlamına gelir.

Diş ağrısı için okuyabileceğiniz duaların başında Fatiha Suresi gelir. Aynı zamanda İhlas Suresini de yanında okumak diş ağrılarınıza şifa olabilir. Bununla birlikte Peygamber Efendimizin okuduğu başka dualar olduğunu da söylemek mümkün olabilir.

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Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Diş Ağrısı Duası Okunuşu ve Zikirleri

Peygamber Efendimizin Diş Ağrısı İçin Okuduğu Dua

Peygamber Efendimizin diş ağrısına karşı okuduğu etkili dualar vardır. Ağrıyı kesen dualar arasında özellikle bazıları son derece etkilidir. Diş ağrısı için Fatiha en çok okunan dualar arasında yer alır. Böyle durumlarda uyutmayan diş ağrısı için de iyi gelebilecek dualar arasında şu oldukça etkilidir:

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Diş Ağrısı Duası Okunuşu ve Zikirleri

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua - 1

Okunuşu: Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Anlamı: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın. (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua - 2

Okunuşu: Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu'zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

Anlamı: Allah'ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah'ın adıyla sana okurum.»" derdi.(Müslim, Selâm 40)

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua - 3

Okunuşu: Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.

Anlamı: Allah'ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.»" (Heysemî, X, 180)

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyururlardı:

"Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bulur." (Suyûtî, el-Câmi'us-Sağîr, no: 52)

Bu dua son derce etkilidir. Hemen herkesin gün içerisinde diş ağrılarının giderilebilmesi için okuyabileceği dualar arasında yer alır. Peygamber Efendimiz tarafından da okunmuş olan duaları okuyarak şifa bulmak mümkün olabilir.

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Diş Ağrısı Duası Okunuşu ve Zikirleri

Diş Ağrısı İçin Dua Esmaül Hüsna

Diş ağrılarının giderilmesinde dualar kadar Esmaül Hüsna da çok etkilidir. Bazı duaların yanında esmalar da okunarak duaların etkisinin artırılması amaçlanır. Ancak doğru esmaları okumak bu süreçte son derece önemlidir. Aynı zamanda esmaları okurken mutlaka belirli sayıda okumaya dikkat etmeniz gerekir. Günün hangi saatinde okunması gerekiyor ise o saati seçmeniz de önem taşır. El-Şafi esması birçok hastalık ve ağrı için etkilidir.

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