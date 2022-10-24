Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua - Peygamber Efendimizin Okuduğu En Etkili Diş Ağrısı Duası Okunuşu ve Zikirleri

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua - 1

Okunuşu: Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Anlamı: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın. (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua - 2

Okunuşu: Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu'zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

Anlamı: Allah'ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah'ın adıyla sana okurum.»" derdi.(Müslim, Selâm 40)

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua - 3

Okunuşu: Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.

Anlamı: Allah'ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.»" (Heysemî, X, 180)

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyururlardı:

"Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bulur." (Suyûtî, el-Câmi'us-Sağîr, no: 52)

Bu dua son derce etkilidir. Hemen herkesin gün içerisinde diş ağrılarının giderilebilmesi için okuyabileceği dualar arasında yer alır. Peygamber Efendimiz tarafından da okunmuş olan duaları okuyarak şifa bulmak mümkün olabilir.