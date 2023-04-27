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Haberler Fotohaber Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı: 4 bin 538 Diyanet DİB personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 27.04.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 09:12

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı: 4 bin 538 Diyanet DİB personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı 2023 başvuru işlemleri başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 4 bin 538 personel alımı yapılacak. İlan ile birlikte başvuru tarihleri, şartları, kadro branş dağılımı belli oldu. Ayrıca aşçı, temizlik personeli, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi alımları için kontenjan bilgisine de yer verildi. Peki, 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları ve kadro branş dağılımı nasıl? İşte, 4 bin 538 Diyanet İşleri Başkanlığı DİB personel alımı başvuru ekranı, şartları ve branş dağılımı...

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı: 4 bin 538 Diyanet DİB personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı için araştırmalar hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, taşra teşkilatının dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur'an kursları ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarında 4 bin 538 kişi istihdam edilecek. Alım yapılacak branşlar aşçı, temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve şoför olarak açıklandı. Başvuru yapmak isteyen adaylar ise bu noktada 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 4 bin 538 Diyanet İşleri Başkanlığı DİB personel alımı başvuru şartları, kontenjanları ve branş dağılımı hakkında ayrıntılı bilgiler…

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı: 4 bin 538 Diyanet DİB personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan ilana göre, Başkanlığın taşra teşkilatındaki dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur'an kursları ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarında istihdam edilmek üzere aşçı, temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve şoför alımı yapılacak.

Başvurular 26 Nisan-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.

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Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı: 4 bin 538 Diyanet DİB personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 5 Mayıs Cuma günü saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirecek.

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Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı: 4 bin 538 Diyanet DİB personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı: 4 bin 538 Diyanet DİB personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

6. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir. Bu durumda olan adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

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