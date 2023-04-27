Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı: 4 bin 538 Diyanet DİB personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı için araştırmalar hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, taşra teşkilatının dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur'an kursları ile Kur'an kursu yurt ve pansiyonlarında 4 bin 538 kişi istihdam edilecek. Alım yapılacak branşlar aşçı, temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ve şoför olarak açıklandı. Başvuru yapmak isteyen adaylar ise bu noktada 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 4 bin 538 Diyanet İşleri Başkanlığı DİB personel alımı başvuru şartları, kontenjanları ve branş dağılımı hakkında ayrıntılı bilgiler…