Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı: 4 bin 538 Diyanet DİB personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı 2023 başvuru işlemleri başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 4 bin 538 personel alımı yapılacak. İlan ile birlikte başvuru tarihleri, şartları, kadro branş dağılımı belli oldu. Ayrıca aşçı, temizlik personeli, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi alımları için kontenjan bilgisine de yer verildi. Peki, 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler, kontenjanları ve kadro branş dağılımı nasıl? İşte, 4 bin 538 Diyanet İşleri Başkanlığı DİB personel alımı başvuru ekranı, şartları ve branş dağılımı...