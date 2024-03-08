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Haberler Fotohaber Diyarbakır iftar vakti 2024: 11 Mart Diyarbakır İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta
Giriş Tarihi: 08.03.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 14:38

Diyarbakır iftar vakti 2024: 11 Mart Diyarbakır İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta

Mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte Müslümanlar birlik, beraberlik ve dayanışma ayının huzurunu yaşarken aynı zamanda oruç ibadetlerini yerine getiriyorlar. Nefislerin terbiye edildiği, ibadetlerin gerçekleştirildiği bu mübarek ayda oruçlarını tutacak vatandaşlar imsak, sahur ve iftar saatlerini takip ediyorlar. Peki Diyarbakır İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Diyarbakır iftar vakti 2024: 11 Mart Diyarbakır İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta

Diyarbakırlı vatandaşlar on bir ayın sultanının bereketini yüreklerinde ve sofralarında hissederken ibadetlerini yerine getirmek için Diyarbakır imsak vakitlerini takip etmeye başladılar. İşte 2024 Diyarbakır iftar saati ve sahur saati

Diyarbakır iftar vakti 2024: 11 Mart Diyarbakır İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta

DİYARBAKIR'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Diyarbakır İftar Vakti: 18:29

Diyarbakır Sahur (İmsak) Vakti: 05:09

Diyarbakır Teravih Namazı Vakti: 19:44
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Diyarbakır İftar Vakti: 18:30

Diyarbakır Sahur (İmsak) Vakti: 05:07

Diyarbakır Teravih Namazı Vakti: 19:45

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Diyarbakır İftar Vakti: 18:31

Diyarbakır Sahur (İmsak) Vakti: 05:06

Diyarbakır Teravih Namazı Vakti: 19:46

30 GÜNLÜK DİYARBAKIR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

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Diyarbakır iftar vakti 2024: 11 Mart Diyarbakır İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Diyarbakır iftar vakti 2024: 11 Mart Diyarbakır İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta

DİYARBAKIR HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

Yenişehir DİYANET AKADEMİSİ HACI ŞEYHMUS BEKTAŞ MESCİDİ

Yenişehir DOKUZÇELTİK MH.KANAL C.

Bağlar ŞEFİK EFENDİ C.

Yenişehir İZZET ÖNCEL MESCİDİ

Sur HZ.SÜLEYMAN C.

Bağlar ŞEYH SAİT EFENDİ C.

Hazro SEYDA-İ HACİ C.

Silvan KARABEHLÜL C.

Hani MEDRESE C.

Sur RAĞIBİYE C.

Çermik HZ.HÜSEYİN C.

Çermik HZ.HÜSEYİN C.

Çermik HZ.HÜSEYİN C.

Bismil ŞEYH SAİT MESCİDİ

Diyarbakır iftar vakti 2024: 11 Mart Diyarbakır İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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