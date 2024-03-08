Giriş Tarihi: 08.03.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
14:38
Diyarbakır iftar vakti 2024: 11 Mart Diyarbakır İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta
Mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte Müslümanlar birlik, beraberlik ve dayanışma ayının huzurunu yaşarken aynı zamanda oruç ibadetlerini yerine getiriyorlar. Nefislerin terbiye edildiği, ibadetlerin gerçekleştirildiği bu mübarek ayda oruçlarını tutacak vatandaşlar imsak, sahur ve iftar saatlerini takip ediyorlar. Peki Diyarbakır İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?