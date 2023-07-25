Dönence 4. Bölüm izle: Özgür, Gece’ye aşık oluyor! Kanal D ile Dönence son bölüm izle

Dönence 4. bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kanal D'nin yeni yaz dizisi 25 Temmuz Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlanan 4. Bölümde Gece, Gülce'yi karşısına alıp insanlar hakkında bir konuşma yapar. Özgür ise Rüzgar'a Gülce'nin erkek arkadaşı olduğunu söyleyip bu duruma ne tepki vereceğini merak eder. Dizinin sevenleri Kanal D dizi izle ekranı ile full HD, tek parça Dönence 4. bölüm izle linki araştırmalarına başladı. Sevilen dizi Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'yu başrolde buluşturuyor. İşte, Kanal D ile Dönence son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.