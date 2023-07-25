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Haberler Fotohaber Dönence 4. Bölüm izle: Özgür, Gece'ye aşık oluyor! Kanal D ile Dönence son bölüm izle
Giriş Tarihi: 25.07.2023 22:34 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 22:42

Dönence 4. Bölüm izle: Özgür, Gece'ye aşık oluyor! Kanal D ile Dönence son bölüm izle

Dönence 4. bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kanal D'nin yeni yaz dizisi 25 Temmuz Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yayınlanan 4. Bölümde Gece, Gülce'yi karşısına alıp insanlar hakkında bir konuşma yapar. Özgür ise Rüzgar'a Gülce'nin erkek arkadaşı olduğunu söyleyip bu duruma ne tepki vereceğini merak eder. Dizinin sevenleri Kanal D dizi izle ekranı ile full HD, tek parça Dönence 4. bölüm izle linki araştırmalarına başladı. Sevilen dizi Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'yu başrolde buluşturuyor. İşte, Kanal D ile Dönence son bölüm izle ekranı ve tüm detaylar.

Dönence 4. Bölüm izle: Özgür, Gece’ye aşık oluyor! Kanal D ile Dönence son bölüm izle

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yaz dizisi Dönence 4. bölüm izle ekranı için araştırmalar başladı. Kadrosunda Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yanı sıra Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel gibi isimlerin yer aldığı dizinin 25 Temmuz 2023 tarihli yeni bölümünde Özgür ile Gece arasındaki ilişki karmaşık bir hale gelir. Özgür'ün Gece'ye aşık olmaya başladığını söylemesi bölüme damga vurur. Dönence 4. Bölüm izle linki son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler için paylaşıldı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Kanal D ile Dönence son bölüm izle ekranı ve özeti…

Dönence 4. Bölüm izle: Özgür, Gece’ye aşık oluyor! Kanal D ile Dönence son bölüm izle

DÖNENCE SON BÖLÜM İZLE!

İşte 25 Temmuz 2023 Salı akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

DÖNENCE 4. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Dönence 4. Bölüm izle: Özgür, Gece’ye aşık oluyor! Kanal D ile Dönence son bölüm izle

DÖNENCE 4. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği yeni dizisi Dönence yeni bölümü ile perşembe akşamı ekrana geliyor.

Dönence 4. Bölüm izle: Özgür, Gece’ye aşık oluyor! Kanal D ile Dönence son bölüm izle

Alican'la görüşemediği için umutsuzluğa kapılan Gülce'yi bu karmaşık duygularından çıkaracak olan Gece bir plan yapar fakat işler iyi gitse de abla kardeş ilişkisi yine bir çıkmaza takılır.

Dönence 4. Bölüm izle: Özgür, Gece’ye aşık oluyor! Kanal D ile Dönence son bölüm izle

Gece, kardeşiyle arasındaki bağı güçlendirmek isterken hem ailesi tarafından ablalığı sorgulanır hem de Özgür cephesinden büyük bir hayal kırıklığına uğrar.

Gece, sonunda yapabileceklerinin sınırına mı gelmiştir? Yoksa pes etmeden her şeyi düzene koymaya kararlı mıdır?

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