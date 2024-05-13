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Haberler Fotohaber DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞLADI MI? 1.20 faizli ilk evim kampanyası hakkında son durum!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 15:46

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞLADI MI? 1.20 faizli ilk evim kampanyası hakkında son durum!

İlk kez ev alacakların yakından takip ettiği düşük faizli konut kredisi yeniden gündemde. İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı kampanyada şartlar ve başvuru tarihi ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi tarafından bekleniyor. Peki, 1.20 faizli konut kredisi kampanyası başladı mı, şartlar neler? İşte, düşük faizli konut kredisi kampanyasında son durum!

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞLADI MI? 1.20 faizli ilk evim kampanyası hakkında son durum!

İlk evim kampanyası kapsamında verilmesi beklenen düşük faizli konut kredisi hakkında başvuru şartları ve tarihi yakından takip ediliyor. Ev almak isteyen kişilere umut kapısını aralayan kampanyanın detaylarını ilk etapta Cevdet Yılmaz duyurmuştu. İşte, İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında detaylar!

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞLADI MI? 1.20 faizli ilk evim kampanyası hakkında son durum!

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde birinci konut edinimine destek verileceğini, konut sahibi olmaya dair yeni çalışmaların olacağını belirtmişti. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de satılık ve kiralıkta fiyatların düşebilmesi için yeni konut arzının sağlanmasına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Gözler yeni düzenlemede!

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DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞLADI MI? 1.20 faizli ilk evim kampanyası hakkında son durum!

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ SON GELİŞMELER

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞLADI MI? 1.20 faizli ilk evim kampanyası hakkında son durum!

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞLADI MI? 1.20 faizli ilk evim kampanyası hakkında son durum!

Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

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