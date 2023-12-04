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Haberler Fotohaber Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları: Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman, branş ve kontenjanlar nasıl?
Giriş Tarihi: 04.12.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 14:27

Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları: Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman, branş ve kontenjanlar nasıl?

Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru yapılacağını Resmi Gazete'de duyurdu. Toplam 128 kişilik personel alımı hakkında genel şartlar ve başvuru detayları paylaşıldı. KPSS şartlı alım, bugün itibarıyla başlamış durumda. Peki, Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman, şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru branş dağılımı ve kontenjanları

Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları: Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman, branş ve kontenjanlar nasıl?

Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır sorusu yanıt arıyor. Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve kontenjanları Resmi Gazete'de yayımlanırken, Aralık ayı içerisinde başvurular bitecek. Personel alımı için başvuru formu, üniversitenin kendi sitesinde yayımlandı. Peki, Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman? İşte detaylar

Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları: Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman, branş ve kontenjanlar nasıl?

EGE ÜNİVERSİTESİ 347 PERSONEL ALIMI BAŞLIYOR!

Özel bütçeden karşılanmak üzere Ege Üniversitesi'ne toplam 128 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruda KPSS şartı yer alıyor.

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Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları: Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman, branş ve kontenjanlar nasıl?

GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

4) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

5) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

6) Destek Personeli pozisyonları için aranan genel şartlara ek olarak; 7/24 saat esasına göre Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizde vardiyalı olarak çalışmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak ve bunu raporlamak.

7) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

8) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak; lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (P93) puanı, ortaöğretim veya dengi okul (lise) mezunları içinse 2022 yılı KPSS (P94) puanı esas alınacaktır.

Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları: Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman, branş ve kontenjanlar nasıl?

EGE ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU NE ZAMAN?

Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 4 - 15 Aralık 2023 tarihleri arasında alınacak.

Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları: Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ne zaman, branş ve kontenjanlar nasıl?

BRANŞ VE KONTENJANLAR

Üniversiteye Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Mühendis, Teknisyen, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Spor Uzmanı, Destek Personeli branşlarına alım yapılacak.

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