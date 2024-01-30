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Haberler Fotohaber Ehliyet Sınav Ücreti 2024 - Ehliyet Direksiyon ve Yazılı Sınav Ücreti Ne Kadar Oldu?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 12:26

Ehliyet Sınav Ücreti 2024 - Ehliyet Direksiyon ve Yazılı Sınav Ücreti Ne Kadar Oldu?

Ehliyet sınav ücreti 2024 yılında bir güncellemeye tabi tutuldu. Bunun sonucunda bu seneki ehliyet fiyatlarında belli bir değişiklik meydana geldi. Bu gibi durumlar ehliyet almak için araştırma yapan kişilerin doğal olarak zihninde pek çok soru işareti oluşturdu. Ehliyet Sınav Ücreti 2024 yılı hakkında araştırma yapmak için önce ehliyet direksiyon ve yazılı sınav ücreti ne kadar oldu konularına hâkim olunmalıdır.

Ehliyet Sınav Ücreti 2024 - Ehliyet Direksiyon ve Yazılı Sınav Ücreti Ne Kadar Oldu?

Ehliyet sınav ücreti 2024 yılında ehliyet almak isteyen adayların merak ettikleri konuların başını çekmekte. Ehliyet almak için ilk önce adaylar sürücü kursunda eğitim alır, daha sonra yazılı yani teorik sınava girer ve ardından direksiyon sınavında araç hakimiyetlerini bilir kişilere kanıtlarlar. Ehliyet sınav ücreti 2024 yılında belli oldu ve sürücü adayları için ehliyet direksiyon ve yazılı sınav ücreti ne kadar oldu sorusunun yanıtı verildi.

Ehliyet Sınav Ücreti 2024 - Ehliyet Direksiyon ve Yazılı Sınav Ücreti Ne Kadar Oldu?

Ehliyet Sınav Ücreti 2024

Yeniden değerlendirme oranlarının açıklanmasının ardından ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları harçlarda ve sınav ücretlerinde meydana gelen değişiklikleri öğrenmek durumundadırlar. 2024 yılında da yazılı ve direksiyon sınav ücretleri artık netlik kazandı. %58'lik değerleme değişikliği sonucunda yeni fiyatlar açıklandı.

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Ehliyet Sınav Ücreti 2024 - Ehliyet Direksiyon ve Yazılı Sınav Ücreti Ne Kadar Oldu?

Ehliyet Direksiyon Sınav Ücreti

Sınava ilk defa girecek olan sürücü adayları için direksiyon sınav ücreti 2024 yılında 750 TL olarak belirlenmiştir. Kişi eğer sınavı geçememişse bu ücreti yeniden yatırmak durumundadır. Aynı zamanda bir adayın ehliyet direksiyon sınavından en fazla dört defa kalma hakkı bulunmaktadır.

Ehliyet Sınav Ücreti 2024 - Ehliyet Direksiyon ve Yazılı Sınav Ücreti Ne Kadar Oldu?

Ehliyet Yazılı Sınav Ücreti

Ehliyet alınırken teorik yani yazılı sınav ile direksiyon sınavı aynı sınavın iki parçası olarak kabul edilir. Kişiler ilk defa ehliyet alacaklarında yazılı sınav ve direksiyon sınavı için 2024 yılında toplamda 1.500 TL ödeyecekler.

Yani yazılı sınav tek başına 750 TL, direksiyon sınavı da aynı şekilde 750 TL olarak belirlenmiştir. 1500 TL sınav ücreti yatıran adaylar hem yazılı hem de direksiyon sınavının ücretini ödemiş olurlar.

Ehliyet Sınav Ücreti 2024 - Ehliyet Direksiyon ve Yazılı Sınav Ücreti Ne Kadar Oldu?

Ehliyet Sınav Ücreti Yatırma

Ehliyet sınav ücretleri hem MEB üzerinden yatırılabilir hem de Halkbank ya da Ziraat Bankası üzerinden yatırılabilir. Kredi kartı ile MEB üzerinden yatırmak isteyen adaylar aşağıdaki adımları takip etmeliler.

  • Odeme.meb.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ile "MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ E-SINAVI" başvuru türü seçilmeli ve banka ya da kredi kartı ile ödeme yapılmalıdır.

Ehliyet sınav ücretini Halkbank ATM'si üzerinden yatırmak isteyen sürücü adayları da aşağıdaki adımları takip etmeliler.

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