Ehliyet Sınav Ücreti 2024 - Ehliyet Direksiyon ve Yazılı Sınav Ücreti Ne Kadar Oldu?

Ehliyet Yazılı Sınav Ücreti

Ehliyet alınırken teorik yani yazılı sınav ile direksiyon sınavı aynı sınavın iki parçası olarak kabul edilir. Kişiler ilk defa ehliyet alacaklarında yazılı sınav ve direksiyon sınavı için 2024 yılında toplamda 1.500 TL ödeyecekler.

Yani yazılı sınav tek başına 750 TL, direksiyon sınavı da aynı şekilde 750 TL olarak belirlenmiştir. 1500 TL sınav ücreti yatıran adaylar hem yazılı hem de direksiyon sınavının ücretini ödemiş olurlar.