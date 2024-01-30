Giriş Tarihi: 30.01.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
12:26
Ehliyet Sınav Ücreti 2024 - Ehliyet Direksiyon ve Yazılı Sınav Ücreti Ne Kadar Oldu?
Ehliyet sınav ücreti 2024 yılında bir güncellemeye tabi tutuldu. Bunun sonucunda bu seneki ehliyet fiyatlarında belli bir değişiklik meydana geldi. Bu gibi durumlar ehliyet almak için araştırma yapan kişilerin doğal olarak zihninde pek çok soru işareti oluşturdu. Ehliyet Sınav Ücreti 2024 yılı hakkında araştırma yapmak için önce ehliyet direksiyon ve yazılı sınav ücreti ne kadar oldu konularına hâkim olunmalıdır.