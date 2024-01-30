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Haberler Fotohaber Ehliyet Sınavı Kaç Soru ve Kaç Dakikadır? Ehliyet Yazılı Sınav Süresi ve Soru Sayısı
Giriş Tarihi: 30.01.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 12:14

Ehliyet Sınavı Kaç Soru ve Kaç Dakikadır? Ehliyet Yazılı Sınav Süresi ve Soru Sayısı

Ehliyet sınavı sürücü adaylarının başarı ile tamamlamaktan mesul oldukları bir sınavdır. Ehliyet alacak olan sürücü adayları ileride trafiğe çıkacakları için trafikteki kuralların tam olarak öğrenilmesi ve uygulanması hayati değer taşımaktadır. Yazılı sınava girecek olan adayların ehliyet sınavı kaç soru ve kaç dakikadır konusunda bilgi sahibi olması ve ehliyet yazılı sınav süresi ve soru sayısını bilmesi sınavdaki başarılarını arttıracaktır.

Ehliyet Sınavı Kaç Soru ve Kaç Dakikadır? Ehliyet Yazılı Sınav Süresi ve Soru Sayısı

Ehliyet sınavı sürücülerin iyi bir şekilde hazırlanmaları gereken, ileride trafiğe çıktıklarında kurallara doğru şekilde uyabilmelerini sağlayan kritik bir sınavıdır. Sınavın önemi dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığı yazılı sınavı son derece önemsemektedir. Sınava girecek olan adaylar iyice hazırlanmalı ve sınavdan önce ehliyet sınavı kaç soru ve kaç dakikadır bilgisi ile ehliyet yazılı sınav süresi ve soru sayısı bilgilerini öğrenmelidir.

Ehliyet Sınavı Kaç Soru ve Kaç Dakikadır? Ehliyet Yazılı Sınav Süresi ve Soru Sayısı

Ehliyet Sınavı Kaç Soru ve Kaç Dakikadır?

Ehliyet sınavı sürücü adayları için son derece önemli bir sınavdır. Bu nedenle sınava girecek olan sürücü adaylarının yazılı sınava en iyi şekilde hazırlanması hem sınavda başarı elde etmeleri hem de ehliyet aldıkları zaman trafikte kurallara uyabilmelerini sağlayacaktır.

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Ehliyet Sınavı Kaç Soru ve Kaç Dakikadır? Ehliyet Yazılı Sınav Süresi ve Soru Sayısı

Sürücü adaylarının teorik bilgisini test etme amacıyla yapılan ehliyet sınavında adaylara tam 50 adet soru yöneltilmektedir. Bu 50 sorunun içinde pek çok konu yer almakta ve öğrencilerin bu sınavdan başarılı olmak için en az 70 puan almaları, yani en az 35 tane soruya doğru yanıt vermeleri beklenmektedir.

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Ehliyet Sınavı Kaç Soru ve Kaç Dakikadır? Ehliyet Yazılı Sınav Süresi ve Soru Sayısı

Ehliyet Yazılı Sınav Süresi ve Soru Sayısı

Ehliyet yazılı sınavı, bütün konuları içeren kapsamlı bir sınavdır. Buna göre sınavda konu ve soru dağılımları aşağıdaki gibidir:

  • 12 İlk yardım sorusu
  • 6 Trafik adabı sorusu
  • 23 Trafik sorusu
  • 9 Motor sorusu
Ehliyet Sınavı Kaç Soru ve Kaç Dakikadır? Ehliyet Yazılı Sınav Süresi ve Soru Sayısı

Olacak şekilde toplam 50 adet soru sorulur. Ehliyet yazılı sınavının ne kadar sürdüğü de sürücü adayları tarafından en fazla merak edilenler arasındadır. Eğer ehliyet sınavı merkezi sınav olacaksa 60 dakika, e-Sınav şeklinde olacaksa sınav süresi 45 dakika olarak belirlenmiştir.

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