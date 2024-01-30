Ehliyet Sınavı Kaç Soru ve Kaç Dakikadır? Ehliyet Yazılı Sınav Süresi ve Soru Sayısı

Sürücü adaylarının teorik bilgisini test etme amacıyla yapılan ehliyet sınavında adaylara tam 50 adet soru yöneltilmektedir. Bu 50 sorunun içinde pek çok konu yer almakta ve öğrencilerin bu sınavdan başarılı olmak için en az 70 puan almaları, yani en az 35 tane soruya doğru yanıt vermeleri beklenmektedir.

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