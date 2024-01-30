Giriş Tarihi: 30.01.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
12:14
Ehliyet Sınavı Kaç Soru ve Kaç Dakikadır? Ehliyet Yazılı Sınav Süresi ve Soru Sayısı
Ehliyet sınavı sürücü adaylarının başarı ile tamamlamaktan mesul oldukları bir sınavdır. Ehliyet alacak olan sürücü adayları ileride trafiğe çıkacakları için trafikteki kuralların tam olarak öğrenilmesi ve uygulanması hayati değer taşımaktadır. Yazılı sınava girecek olan adayların ehliyet sınavı kaç soru ve kaç dakikadır konusunda bilgi sahibi olması ve ehliyet yazılı sınav süresi ve soru sayısını bilmesi sınavdaki başarılarını arttıracaktır.