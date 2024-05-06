Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:34
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
07:40
EKPSS kura başvurusu 2024 ÖSYM AİS ekranı: EKPSS kura başvuru şartları neler, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?
EKPSS kura başvuru şartları gündemdeki yerini aldı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ardından kura çekimi için gün sayan adaylar için de tarihler belli oldu. EKPSS kura başvurusu ÖSYM AİS ekranından gerçekleştirilecek. Gözler 6 Mayıs tarihine dönerken takip edilecek adımlar da sorgulanıyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak sınav sonuçları öncesinde kuraya başvurular tamamlanacak. Peki; EKPSS kura başvuru ne zaman, nasıl yapılır, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar...