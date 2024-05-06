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Haberler Fotohaber EKPSS kura başvurusu 2024 ÖSYM AİS ekranı: EKPSS kura başvuru şartları neler, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:34 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 07:40

EKPSS kura başvurusu 2024 ÖSYM AİS ekranı: EKPSS kura başvuru şartları neler, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

EKPSS kura başvuru şartları gündemdeki yerini aldı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ardından kura çekimi için gün sayan adaylar için de tarihler belli oldu. EKPSS kura başvurusu ÖSYM AİS ekranından gerçekleştirilecek. Gözler 6 Mayıs tarihine dönerken takip edilecek adımlar da sorgulanıyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak sınav sonuçları öncesinde kuraya başvurular tamamlanacak. Peki; EKPSS kura başvuru ne zaman, nasıl yapılır, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar...

EKPSS kura başvurusu 2024 ÖSYM AİS ekranı: EKPSS kura başvuru şartları neler, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

EKPSS kura başvurusu ne zaman, nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan günü gerçekleştirildi. Sınava tam 115 bin aday katılım sağladı. Kura çekimi için geri sayım başladı. Peki; 2024 EKPSS kura başvuru şartları neler, kılavuz yayımlandı mı? İşte, ayrıntılar...

EKPSS kura başvurusu 2024 ÖSYM AİS ekranı: EKPSS kura başvuru şartları neler, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

EKPSS KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN 2024?

ÖSYM başvuru ve sınav takvimi kapsamında EKPSS kurasına başvurular 6-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru ise 4-5 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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EKPSS kura başvurusu 2024 ÖSYM AİS ekranı: EKPSS kura başvuru şartları neler, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

EKPSS KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Daha önce ÖMSS/EKPSS'ye başvuran ve engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar için tekrar Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENMEYECEKTİR. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden 2024 EKPSS/KURA'ya başvurularını bireysel olarak yapabileceklerdir.

İlk defa sınava girecek adaylar, EKPSS veya kuraya başvuracak adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde EKPSS/KURA için gereken engel grubu bilgisi bulunmayan veya EKPSS/KURA engel grubu bilgisinde değişiklik olan adaylar için Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlenecektir.

EKPSS kura başvurusu 2024 ÖSYM AİS ekranı: EKPSS kura başvuru şartları neler, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi, her aday için görevli tarafından 3 nüsha düzenlenerek aday ve görevli tarafından imzalanacaktır (İmza atamayacak durumda olan engelli adaylar için imza alanına uyarı yazınız.) 3 nüsha olarak düzenlenen ve imzalanan bu belgenin bir nüshası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünde, bir nüshası adayda kalacaktır. Diğer nüsha ise aday tarafından başvurunun yapıldığı ÖSYM Başvuru Merkezi görevlisine teslim edilecektir.

Kuraya başvuracak adaylar için düzenlenen Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde adayın sadece engel grubu yazılacak, engeline ilişkin diğer bilgiler boş bırakılacaktır.

EKPSS kura başvurusu 2024 ÖSYM AİS ekranı: EKPSS kura başvuru şartları neler, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

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