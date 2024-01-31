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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ FARKALARI ÖDEME TARİHİ GÜNDEMDE (SSK- Bağkur) || 2024 Emekli maaş farkı yattı mı, ek zam farkı bugün yatar mı?
Giriş Tarihi: 31.01.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 07:40

EMEKLİ MAAŞ FARKALARI ÖDEME TARİHİ GÜNDEMDE (SSK- Bağkur) || 2024 Emekli maaş farkı yattı mı, ek zam farkı bugün yatar mı?

Emekli maaş farkı ödeme günleri gündemde! SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 zam yapılacağı müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti ve emeklinin zam oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Daha sonrasına ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat üzerine, bir zam daha yapılarak memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynı oranda yüzde 49,25 olacak şekilde zam uygulandı. Bu doğrultuda ise emeklilerin gözü maaş farklarının ödeneceği o tarihe çevrildi. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

EMEKLİ MAAŞ FARKALARI ÖDEME TARİHİ GÜNDEMDE SSK- Bağkur || 2024 Emekli maaş farkı yattı mı, ek zam farkı bugün yatar mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıklamıştı. Bu karar ile birlikte zamlı emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Ek zam farkının resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödenmesi bekleniyor. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri ve sürece dair merak edilenler...

EMEKLİ MAAŞ FARKALARI ÖDEME TARİHİ GÜNDEMDE SSK- Bağkur || 2024 Emekli maaş farkı yattı mı, ek zam farkı bugün yatar mı?

EMEKLİYE 49,25 EK ZAM!

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran yüzde 37,57 olarak ortaya çıktı ve emeklinin refah payı olmadan zam oranı belirlenmiş oldu. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine Toplantısına çevrilmişti. Beklenen açıklama son toplantı ile birlikte geldi.

Başkan Erdoğan, yüzde 5 oranındaki refah payını açıkladı ve emeklinin zam oranı yüzde 42,6 seviyesine çıktı. Ardından yeniden Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Bakan Vedat Işıkhan emeklinin zam oranın yüzde 49,25 oranına yükseldiğini açıkladı.

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EMEKLİ MAAŞ FARKALARI ÖDEME TARİHİ GÜNDEMDE SSK- Bağkur || 2024 Emekli maaş farkı yattı mı, ek zam farkı bugün yatar mı?

EMEKLİYE EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nun geçti ve torba yasa eklendi. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Emekliye ek zam için son bir aşama kaldı. Düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİ MAAŞ FARKALARI ÖDEME TARİHİ GÜNDEMDE SSK- Bağkur || 2024 Emekli maaş farkı yattı mı, ek zam farkı bugün yatar mı?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASI BEKLENİYOR!

Emekliye üçüncü zamma ilişkin yasal düzenleme, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİ MAAŞ FARKALARI ÖDEME TARİHİ GÜNDEMDE SSK- Bağkur || 2024 Emekli maaş farkı yattı mı, ek zam farkı bugün yatar mı?

2024 OCAK GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11 bin 641 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 15 bin 522 TL alacak.

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