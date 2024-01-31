EMEKLİ MAAŞ FARKALARI ÖDEME TARİHİ GÜNDEMDE (SSK- Bağkur) || 2024 Emekli maaş farkı yattı mı, ek zam farkı bugün yatar mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıklamıştı. Bu karar ile birlikte zamlı emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Ek zam farkının resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödenmesi bekleniyor. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri ve sürece dair merak edilenler...