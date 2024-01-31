Giriş Tarihi: 31.01.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
07:40
EMEKLİ MAAŞ FARKALARI ÖDEME TARİHİ GÜNDEMDE (SSK- Bağkur) || 2024 Emekli maaş farkı yattı mı, ek zam farkı bugün yatar mı?
Emekli maaş farkı ödeme günleri gündemde! SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 zam yapılacağı müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti ve emeklinin zam oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Daha sonrasına ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat üzerine, bir zam daha yapılarak memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynı oranda yüzde 49,25 olacak şekilde zam uygulandı. Bu doğrultuda ise emeklilerin gözü maaş farklarının ödeneceği o tarihe çevrildi. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, detaylar…