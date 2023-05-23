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Haberler Fotohaber TEMMUZ ZAMMI GELİYOR! Emekli ve memura hem refah payı hem enflasyon artışı olacak! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 08:10

TEMMUZ ZAMMI GELİYOR! Emekli ve memura hem refah payı hem enflasyon artışı olacak! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

Emekliye memura zam kapıda! Milyonları ilgilendiren konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Temmuz ayında binlerce vatandaşın maaşlarına hem refah payı hem de enflasyon verileri kapsamında yeni bir zam daha gelecek. Müjde, elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Vatandaşlar yeni maaşlarının ne kadar olabileceğine ilişkin senaryoları bir bir araştırırken tüm açıklama ve gelişmeleri bu başlık altında derledik. Bilindiği gibi son olarak yapılan açıklamada; en düşük memur maaşı Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 22 bin TL'ye yükseltildi. Peki, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte Temmuz emekli memur zammı konusunda gelişmeler…

EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Hem refah payı hem enflasyon artışı olacak! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

Emekliye ve memura ek zam konusu gündemde. Son olarak en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkmasıyla beraber bu kez de refah payı gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamasında seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla emekliye ve memura zam düzenlemesi ile milyonları sevindirecek haberi vereceklerini ifade etti. Bu kapsamda ise "2023 Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam gelecek mi?" soruları yanıt arıyor. İşte emekli ve memur Temmuz zammı ile ilgili tüm gelişmeler ve detaylar.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Hem refah payı hem enflasyon artışı olacak! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.

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EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Hem refah payı hem enflasyon artışı olacak! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

ZAMLI MAAŞLAR ÖDENDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Hem refah payı hem enflasyon artışı olacak! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Hem refah payı hem enflasyon artışı olacak! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

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