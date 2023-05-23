TEMMUZ ZAMMI GELİYOR! Emekli ve memura hem refah payı hem enflasyon artışı olacak! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

Emekliye memura zam kapıda! Milyonları ilgilendiren konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Temmuz ayında binlerce vatandaşın maaşlarına hem refah payı hem de enflasyon verileri kapsamında yeni bir zam daha gelecek. Müjde, elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Vatandaşlar yeni maaşlarının ne kadar olabileceğine ilişkin senaryoları bir bir araştırırken tüm açıklama ve gelişmeleri bu başlık altında derledik. Bilindiği gibi son olarak yapılan açıklamada; en düşük memur maaşı Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 22 bin TL'ye yükseltildi. Peki, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte Temmuz emekli memur zammı konusunda gelişmeler…