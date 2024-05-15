Giriş Tarihi: 15.05.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
10:57
EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Refah payı gündemde! Temmuz’da SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika haberleri: Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Son 2 veri olan Mayıs ve Haziran enflasyonu bekleniyor. 4 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan maaş tabloları 6. veri ile son şeklini alacak. Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak yeni aylıklarını merak eden milyonlarca vatandaş emekli zam oranı ilk tahminleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, son gelişmeler…