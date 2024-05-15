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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Refah payı gündemde! Temmuz’da SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.05.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 10:57

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Refah payı gündemde! Temmuz’da SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika haberleri: Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Son 2 veri olan Mayıs ve Haziran enflasyonu bekleniyor. 4 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan maaş tabloları 6. veri ile son şeklini alacak. Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak yeni aylıklarını merak eden milyonlarca vatandaş emekli zam oranı ilk tahminleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, son gelişmeler…

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Refah payı gündemde! Temmuz’da SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak son dakika açıklandı mı merak ediliyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak memur ve emekli zam oranı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde devam ediyor. Milyonlarca vatandaş zamlı aylıklarını Temmuz-Aralık döneminde hesaplarında görecek. 4 aylık veri netleşirken emekli zammı ne zaman açıklanacak, maaş hesaplama nasıl yapılır soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan Temmuz zammı üzerinde enflasyon rakamları yanı sıra refah payının da etkili olması bekleniyor. İşte Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı 2024 Temmuz son dakika haberleri…

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Refah payı gündemde! Temmuz’da SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİLER YILI ÖZELİNDE ÇALIŞMALAR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılını 'emekliler yılı' olarak ilan etmişti. Bu kapsamda esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik gibi çalışmalar gündemde yer alırken Temmuz dönemi maaş artışları için de geri sayım başladı.

Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan SSK ve Bağkur emeklisinin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrilmiş durumda.

Temmuz zam oranı için ilk 4 veri belli oldu. Hesaplar ve tahminler de gelmeye başladı. İşte detaylar…

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EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Refah payı gündemde! Temmuz’da SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 18,72 OLDU

Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olurken, yıllık bazda yüzde 69,80 olarak gerçekleşti.

2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, Mart ayında yüzde 3,16 artış gösteren enflasyon, Nisan ayında yüzde 3,18 oldu.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 4 aylık enflasyon oranı belli oldu.

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Refah payı gündemde! Temmuz’da SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 18,72 olarak hesaplandı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak.

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden artacak.

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Refah payı gündemde! Temmuz’da SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Buna göre Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.331,47'ye yükselmesi bekleniyor.

Buradan hareketle yapılan hesaplamalara göre, Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,39 olacak. Yani enflasyonun yüzde 25 bandında olması bekleniyor.

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Emekli maaşı zammı için 6 aylık enflasyon rakamı baz alınıyor. Enflasyon verileri yanı sıra son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulanıyor.

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