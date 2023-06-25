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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ SON DAKİKA 2023 HABERİ: Emekli ve memur son veriyi bekliyor! SSK Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olur?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 00:50 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 00:50

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ SON DAKİKA 2023 HABERİ: Emekli ve memur son veriyi bekliyor! SSK Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olur?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri özellikle asgari ücret zammı sonrası yakından takip edilmeye başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre zamlı tutar, Temmuz-Aralık döneminde ödenecek. Öte yandan Temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanacak Haziran verisi ile refah payı hariç emekli zammı belli olacak. Temmuz maaş zammı ile kendi aylıklarının ne kadar olacağını merak eden milyonlarca emekli ise Emekli Sandığı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Peki; 2023 Emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 6 aylık enflasyon beklentisine göre emekli zammı hesaplama tablosu ve tüm detaylar

Emekli zammı son dakika 2023 temmuz: 6 aylık enflasyon beklentisine göre SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak kaç TL, ne zaman açıklanacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

Emekli zammı son dakika 2023 temmuz: 6 aylık enflasyon beklentisine göre SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak kaç TL, ne zaman açıklanacak?
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Emekli zammı son dakika 2023 temmuz: 6 aylık enflasyon beklentisine göre SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak kaç TL, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENİYOR!

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerini ve maaşlarını alacağını aktardı:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz."

Emekli zammı son dakika 2023 temmuz: 6 aylık enflasyon beklentisine göre SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran`da ödendi. 14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı.

Emekli zammı son dakika 2023 temmuz: 6 aylık enflasyon beklentisine göre SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak kaç TL, ne zaman açıklanacak?

MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''

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