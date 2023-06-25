EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ SON DAKİKA 2023 HABERİ: Emekli ve memur son veriyi bekliyor! SSK Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olur?

Giriş Tarihi: 25.06.2023 00:50 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 00:50

Emekli zammı son dakika gelişmeleri özellikle asgari ücret zammı sonrası yakından takip edilmeye başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre zamlı tutar, Temmuz-Aralık döneminde ödenecek. Öte yandan Temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanacak Haziran verisi ile refah payı hariç emekli zammı belli olacak. Temmuz maaş zammı ile kendi aylıklarının ne kadar olacağını merak eden milyonlarca emekli ise Emekli Sandığı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Peki; 2023 Emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 6 aylık enflasyon beklentisine göre emekli zammı hesaplama tablosu ve tüm detaylar