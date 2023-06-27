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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA TEMMUZ 2023: Bakan Vedat Işıkhan açıklaması bekleniyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 07:51

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA TEMMUZ 2023: Bakan Vedat Işıkhan açıklaması bekleniyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı hesaplama tablosu ile ilgili araştırmalar her geçen gün artıyor. Temmuz-Aralık döneminde ödenecek yeni asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Hemen ardından memur ve emeklinin zam oranı masada yerini aldı. Geri sayım devam ederken Temmuz emekli zammı son dakika haberleri yakın takibe alınmış durumda. Başkan Erdoğan'ın açıklaması doğrultusunda Haziran maaşlarını ve bayram ikramiyelerini bayram öncesinde alan emekliler enflasyon rakamları ve refah payı ile hesaplanacak zamma kilitlendi. Peki; Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, konu ile ilgili son durum ve gelişmeler haberimizde…

Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı şekillendi! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı ne zaman açıklanacak sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Asgari ücrete uygulanacak 2023 Temmuz maaş zammı belli oldu. Akabinde ise emekli ve memurun zam oranı için hazırlıklara hız kazandırıldı. Yeni emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL oldu soruları milyonlarca vatandaş tarafından yanıt arıyor. 6 aylık enflasyon oranı beklentisi ve refah payı adı altında ek zam ile hesaplanan rakamlar için çalışmalar sürüyor. Konu ile ilgili tüm gözler Bakan Işıkhan'ın son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. İşte, SSK, Bağkur emekli zammı son dakika haberleri ve tüm gelişmeler…

Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı şekillendi! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

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Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı şekillendi! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENDİ!

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerini ve maaşlarını alacağını aktardı:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "

Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran`da vatandaşlar ile buluştu.

Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı şekillendi! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılacak düzenleme hakkında şu sözlere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Hedefimiz tüm paydaşları memnun edecek sonuca ulaşmak. Düzenleme temmuzda Meclis'ten geçecek, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak."

Emekli zammı son dakika 2023: Temmuz zam oranı şekillendi! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''

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