EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA TEMMUZ 2023: Bakan Vedat Işıkhan açıklaması bekleniyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Emekli zammı ne zaman açıklanacak sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Asgari ücrete uygulanacak 2023 Temmuz maaş zammı belli oldu. Akabinde ise emekli ve memurun zam oranı için hazırlıklara hız kazandırıldı. Yeni emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL oldu soruları milyonlarca vatandaş tarafından yanıt arıyor. 6 aylık enflasyon oranı beklentisi ve refah payı adı altında ek zam ile hesaplanan rakamlar için çalışmalar sürüyor. Konu ile ilgili tüm gözler Bakan Işıkhan'ın son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. İşte, SSK, Bağkur emekli zammı son dakika haberleri ve tüm gelişmeler…