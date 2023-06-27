EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA TEMMUZ 2023: Bakan Vedat Işıkhan açıklaması bekleniyor! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı hesaplama tablosu ile ilgili araştırmalar her geçen gün artıyor. Temmuz-Aralık döneminde ödenecek yeni asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Hemen ardından memur ve emeklinin zam oranı masada yerini aldı. Geri sayım devam ederken Temmuz emekli zammı son dakika haberleri yakın takibe alınmış durumda. Başkan Erdoğan'ın açıklaması doğrultusunda Haziran maaşlarını ve bayram ikramiyelerini bayram öncesinde alan emekliler enflasyon rakamları ve refah payı ile hesaplanacak zamma kilitlendi. Peki; Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, konu ile ilgili son durum ve gelişmeler haberimizde…