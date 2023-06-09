Emekli zammı son dakika Temmuz 2023: SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne zaman ve ne kadar yatacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli maaşı zamları TÜİK tarafından açıklanan enflasyona göre belirleniyor. Geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseltilmişti. Haziran ayı enflasyonu da Temmuz ayının ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı netlik kazanacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada "Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız." dedi.

5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26