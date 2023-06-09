Emekli zammı son dakika Temmuz 2023: SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne zaman ve ne kadar yatacak?

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekli zammı gündemde yer aldı. En düşük emekli maaşı yükseltilmişti. TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı ve emekli maaşında 5 aylık zam oranı belli oldu. Bakanlığa atanan Vedat Işıkhan asgari ücret, emekli ve memur zamları ile refah payının belirlenmesi için kolları sıvadı. Temmuzun ilk haftasında zamlar netleşecek, asgari ücret için de ilk toplantı yapılacak. Peki Emekli zammı ne kadar, kaç TL? Temmuz 2023 SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne zaman ve ne kadar yatacak?