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Haberler Fotohaber Emekli zammı son dakika Temmuz 2023: SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne zaman ve ne kadar yatacak?
Giriş Tarihi: 09.06.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 10:55

Emekli zammı son dakika Temmuz 2023: SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne zaman ve ne kadar yatacak?

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekli zammı gündemde yer aldı. En düşük emekli maaşı yükseltilmişti. TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı ve emekli maaşında 5 aylık zam oranı belli oldu. Bakanlığa atanan Vedat Işıkhan asgari ücret, emekli ve memur zamları ile refah payının belirlenmesi için kolları sıvadı. Temmuzun ilk haftasında zamlar netleşecek, asgari ücret için de ilk toplantı yapılacak. Peki Emekli zammı ne kadar, kaç TL? Temmuz 2023 SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne zaman ve ne kadar yatacak?

Emekli zammı son dakika Temmuz 2023: SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne zaman ve ne kadar yatacak?

Emekli maaşı zammı son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. 5 aylık emekli maaşı zam oranı kesinlik kazandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz aylarda yapılan yasal düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak güncellenmişti. Peki SSK Bağkur 2023 Emekli maaş zammı ne zaman ve ne kadar yatacak?

Emekli zammı son dakika Temmuz 2023: SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne zaman ve ne kadar yatacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri konusunda kritik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli maaşı ve memur maaşı zam oranı belli oldu. Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netlik kazanacak.

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Emekli zammı son dakika Temmuz 2023: SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne zaman ve ne kadar yatacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli maaşı zamları TÜİK tarafından açıklanan enflasyona göre belirleniyor. Geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseltilmişti. Haziran ayı enflasyonu da Temmuz ayının ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin zam oranı netlik kazanacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada "Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız." dedi.

5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

Emekli zammı son dakika Temmuz 2023: SSK Bağkur Emekli maaş zammı ne zaman ve ne kadar yatacak?
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