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Haberler Fotohaber EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLA: Kısa, uzun, özel resimli Perşembe akşamı Cuma mesajları ve dini sözler ile HAYIRLI CUMALAR
Giriş Tarihi: 22.02.2024 19:16 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 19:16

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLA: Kısa, uzun, özel resimli Perşembe akşamı Cuma mesajları ve dini sözler ile HAYIRLI CUMALAR

Müslümanlar için büyük önem taşıyan mübarek Cuma gününün geldi. Sevdiklerine bu mübarek günde anlamlı, özel, güzel, kısa, uzun, resimli mesajlar göndermek isteyenler perşembe akşamından Cuma mesajları arayışına başladılar. Müslümanların haftalık bayramında camilerin yolu tutulmadan bugüne özel mesajlar gönderilmeye başlanıyor. Bu faziletli günde Hayırlı Cumalar mesajlarıyla müminler birbirlerinin cumalarını kutluyorlar. İşte 23 Şubat'ta özel kısa, uzun, özel, resimli, Perşembe akşamı Cuma mesajları ve Cuma sözleri

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLA: Kısa, uzun, özel resimli Perşembe akşamı Cuma mesajları ve dini sözler ile HAYIRLI CUMALAR

Şubat ayının son Cuma gününde hayırlı Cumalar mesajları Perşembe gecesinden paylaşılmaya başladı. Cuma gününün maneviyatını, huzurunu ve faziletini birbirleriyle paylaşmak isteyen Müslümanlar bu özel, kısa, anlamlı mesajları birbirlerine iletiyorlar. Cuma mesajları ve sözleri birbirinden güzel seçeneklerle en doğru adres olan sabah.com.tr'de. İşte, en güzel, anlamlı, kısa-uzun, dualı-hadisli cuma mesajı seçenekleri...

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLA: Kısa, uzun, özel resimli Perşembe akşamı Cuma mesajları ve dini sözler ile HAYIRLI CUMALAR

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI 2024

Cuma Mesajları 1 - Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

Cuma Mesajları 2 - Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Cuma Mesajları 3 - Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

Cuma Mesajları 4 -Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

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EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLA: Kısa, uzun, özel resimli Perşembe akşamı Cuma mesajları ve dini sözler ile HAYIRLI CUMALAR

Cuma Mesajları 5 - Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Cuma Mesajları 6 - "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Cuma Mesajları 7 -'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Cuma Mesajları 8 - Allah'ım mübarek Cuma günü hürmetine sen bizleri şirkten uzak tut, şeytanın şerrinden koru, nefsimizi arındır. Âmin. Hayırlı cumalar

Cuma Mesajları 9 - Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLA: Kısa, uzun, özel resimli Perşembe akşamı Cuma mesajları ve dini sözler ile HAYIRLI CUMALAR

Cuma Mesajları 10 - "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Cuma Mesajları 11 - Kalbinizden geçen duaların kabul olacağı, aklınızda olanın önünüze çıkacağı bir Cuma olması dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 12 - Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Cuma Mesajları 13 - Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 14 - Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

Cuma Mesajları 15 - Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLA: Kısa, uzun, özel resimli Perşembe akşamı Cuma mesajları ve dini sözler ile HAYIRLI CUMALAR

Cuma Mesajları 20 - Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

Cuma Mesajları 21 - Rabbim, ne arzu ediyorsak hayırlısıyla veriver bize! Çaresizliğimize çare olacak dualar düşürüver dilimize! Rızâna uygun yaşamayı nâsip eyleyiver! Hayırlı cumalar.

Cuma Mesajları 22 - Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları 23 - O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

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