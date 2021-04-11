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En Güzel 2021 - Resimli, Kısa, Uzun, Anlamlı İslami Dini Sözler

Günümüzde sosyal medya platformlarının çoğalması ve iletişimin daha kolay bir hale gelmesiyle yepyeni alışkanlıklar da beraberinde gelmiştir. Whatsapp başta olmak üzere diğer tüm sosyal medya platformlarında çeşitli sözler paylaşılmaya başlamıştır. En güzel de bunlardan bir tanesidir. Hesaplarında arkadaş çevresinin görebileceği seçeneklerinden birisini eklemek isteyenler doğru yerdeler. 2021 Kısa, uzun, anlamlı, için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. ile Whatsapp başta olmak üzere diğer sosyal medya hesaplarınıza güzel bir söz ekleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.04.2021 14:51 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 14:58
En Güzel Dini Sözler 2021 - Resimli, Kısa, Uzun, Anlamlı İslami Dini Sözler

Çeşitli sosyal medya platformlarının son yıllarda hayatımıza girmesiyle beraber yepyeni alışkanlıklar beraberinde gelmiştir. Çevresine öğüt verici ya da gönderme yapabileceği bir sözü göstermek isteyenler sosyal medya hesaplarının durum kısmına ekleyebileceği için de araştırma yapmaktadır. seçeneklerine göz atarak sevdikleriyle bu sözü paylaşmak isteyenler doğru yerdeler. 2021 Kısa, uzun, anlamlı, seçeneklerine bu başlık altından göz atarak beğendiğiniz dini sözü kolaylıkla sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte, 2021 en güzel

EN GÜZEL DİNİ SÖZLER 2021

Dini sözler genellikle sosyal medya hesaplarından paylaşılmak amacıyla en çok araştırılan konulardan birisidir. Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter başta olmak üzere sosyal medya hesabından arkadaş çevresi ile en güzel dini sözlerden birisini paylaşmak isteyenler bu konuda seçeneklere göz atmaktadır. En güzel dini sözler seçeneklerine bu başlık altından söz atarak en çok ilginizi çeken sözü dilediğiniz platformda paylaşabilirsiniz. Whatsapp'ta durum olarak ekleyebileceğiniz seçenekler de yine aşağıda yer alıyor.

En Güzel Dini Sözler 2021 - Resimli, Kısa, Uzun, Anlamlı İslami Dini Sözler

RESİMLİ, KISA, UZUN, ANLAMLI DİNİ İSLAMİ SÖZLER

için kısa, uzun, resimli, anlamlı seçeneklere de sizler için yer verdik. Resimli sözleri kolaylıkla indirebilir, yazılı sözleri ise kopyalayarak doğrudan paylaşabilirsiniz.

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En Güzel Dini Sözler 2021 - Resimli, Kısa, Uzun, Anlamlı İslami Dini Sözler

Bir DUA'mız var bir de duyanımız… Gerisi çok da mühim değil!

Ey dilim… Sen benim hem servetim, hem felaketim… Beni bahtiyar edende sensin berbat edende…

Allah oyunbozanların en büyüğüdür.

Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder.

En Güzel Dini Sözler 2021 - Resimli, Kısa, Uzun, Anlamlı İslami Dini Sözler

Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir.

Görmeden sevilir mi seviliyor işte, salat ve selam sana ya Resul Allah.

Sana gelen her iyilik Allah'tandır… Kötülük ise nefsindendir.

En Güzel Dini Sözler 2021 - Resimli, Kısa, Uzun, Anlamlı İslami Dini Sözler

Niyeti kötü olanın attığı ok elbet kendine döner.

Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.

İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür.

Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşılabilir.

En Güzel Dini Sözler 2021 - Resimli, Kısa, Uzun, Anlamlı İslami Dini Sözler

Kur'an bir sırdır, sırrın sırrıdır, sırlara inandıran bir sırdır. Humeyni

Yüce Allah Kur'ân'a uyan milletleri yükseltir. Uymayanları alçaltır. Hz. Ömer

En Güzel Dini Sözler 2021 - Resimli, Kısa, Uzun, Anlamlı İslami Dini Sözler

Senin için başkasını terk eden başkası için de seni terk eder.

Korku, Allah'tan korkusu olmayan içindir. Mevlana

Allah'tan korkandan başka güvenilir kimse yoktur. Hz. Ömer

Allah korkusu tüm korkuları ortadan kaldıran bir güzelliktir.

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