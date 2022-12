Crash Landing On You

Romantik dizileri seven kişilerin izleyebileceği Crash Landing On You farklı senaryosu ile dikkati çeken bir dizidir. Güney Koreli zengin bir ailenin güzel varisi olan Yoon Se-ri ile Kuzey Koreli asker olan Ri Jeong- Hyeok arasında ortaya çıkan zor aşkı anlatır.