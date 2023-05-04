Giriş Tarihi: 04.05.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 14:51

14 Mayıs seçimlerinde Engelli seçmen oy kullanabilecek mi, nasıl oy kullanacak, yardım alabilecekler mi? Engelli seçmenin oy kullanma durumu

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala oy verme işlemlerinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu. YSK oy verme işlemi için 195 bin 705 sandık kurulacağını açıklamıştı.28. dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanı seçimlerine kısa bir süre kala oy verilecek sandıklar netleşti. Yurt genelinde toplam 60 milyon 904 bin 499 seçmen oy kullanacak. 14 Mayıs'a kısa bir süre kala araştırmalar yoğunluk kazandı. "Engelli seçmenin nasıl oy kullanacak, yardım alabilecek mi ?"soruları merak edilen konular arasında yer aldı. Yüksek Seçim Kurulu kendi resmi internet sitesinden oy verme işlemleri ile ilgili detayları paylaştı. Peki, engelli seçmenler nasıl oy kullanacak, oy kullanabilecekler mi? İşte ayrıntılar…