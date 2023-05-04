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Haberler Fotohaber 14 Mayıs seçimlerinde Engelli seçmen oy kullanabilecek mi, nasıl oy kullanacak, yardım alabilecekler mi? Engelli seçmenin oy kullanma durumu
Giriş Tarihi: 04.05.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 14:51

14 Mayıs seçimlerinde Engelli seçmen oy kullanabilecek mi, nasıl oy kullanacak, yardım alabilecekler mi? Engelli seçmenin oy kullanma durumu

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala oy verme işlemlerinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu. YSK oy verme işlemi için 195 bin 705 sandık kurulacağını açıklamıştı.28. dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanı seçimlerine kısa bir süre kala oy verilecek sandıklar netleşti. Yurt genelinde toplam 60 milyon 904 bin 499 seçmen oy kullanacak. 14 Mayıs'a kısa bir süre kala araştırmalar yoğunluk kazandı. "Engelli seçmenin nasıl oy kullanacak, yardım alabilecek mi ?"soruları merak edilen konular arasında yer aldı. Yüksek Seçim Kurulu kendi resmi internet sitesinden oy verme işlemleri ile ilgili detayları paylaştı. Peki, engelli seçmenler nasıl oy kullanacak, oy kullanabilecekler mi? İşte ayrıntılar…

14 Mayıs seçimlerinde Engelli seçmen oy kullanabilecek mi, nasıl oy kullanacak, yardım alabilecekler mi? Engelli seçmenin oy kullanma durumu

"Engelli seçmen oy kullanabilecek mi, nasıl oy kullanacak, yardım alabilecek mi ?" sorusu fiziksel engeli bulunan, ailesinde ya da çevresinde engelli tanıdığı olan kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için 14 Mayıs Pazar günü sabah 09:00'da sandık başına gidecek. YSK tarafından yapılan açıklamalarla birlikte, seçimlerde engelli seçmenin nasıl oy kullanacağı belli oldu. YSK oy kullanma önceliği olan vatandaşları da açıkladı. Peki, engelli seçmenler nasıl oy kullanacak, oy kullanabilecekler mi? İşte 14 Mayıs seçimlerinde engelli seçmenin oy kullanma durumu.

14 Mayıs seçimlerinde Engelli seçmen oy kullanabilecek mi, nasıl oy kullanacak, yardım alabilecekler mi? Engelli seçmenin oy kullanma durumu

ENGELLİ SEÇMENLER 14 MAYIS'TA NASIL OY KULLANACAK?
Gebeler, hastalar, engelliler ve yaşlılara sıra bekletilmeden oy kullandırılır.

Engelli seçmenlerin kayıtlı olduğu sandık seçmen listelerine ait sandıklar, rahatlıkla ve kolaylıkla oy kullanmalarını sağlamak amacıyla binaların uygun yerlerine konulur.

Görme engelliler, talep etmeleri halinde sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa herhangi bir seçmenin yardımıyla şablona yerleştirilmek suretiyle oy kullanabilecek.

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14 Mayıs seçimlerinde Engelli seçmen oy kullanabilecek mi, nasıl oy kullanacak, yardım alabilecekler mi? Engelli seçmenin oy kullanma durumu

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar, o Seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa başka bir seçmenin yardımıyla oy verebilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek.

Sandık kurulu başkan ve üyeleri engelli seçmene yardım amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.

14 Mayıs seçimlerinde Engelli seçmen oy kullanabilecek mi, nasıl oy kullanacak, yardım alabilecekler mi? Engelli seçmenin oy kullanma durumu

"SADECE 1 KİŞİ ENGELLİLER İÇİN KABİNE GİREBİLİR"

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı bir canlı yayında 14 Mayıs seçimlerine ilişkin bilgiler verdi. Yavuz'un konuyla ilgili olarak açıklaması şu şekilde:

"Tek istisna var. Engelli bireyler yardım istiyorsa yakınlarından bir kişi ya da orada hazır bulunan seçmenlerden yardım isteyebilir. Aldı içeriye girdi. Önce kabinde açtı pusulaları oyunu bastı. Bunu nasıl basarsa bassın oy geçerli.

14 Mayıs seçimlerinde Engelli seçmen oy kullanabilecek mi, nasıl oy kullanacak, yardım alabilecekler mi? Engelli seçmenin oy kullanma durumu

Vurulan mühür karşıya geçse de oyun nereye verildiği anlaşılıyor. Ama biz yine de tartışmalara sebep olunmaması için pusulanın ters katlanılması gerektiğini söylüyoruz. Oyunu verdi kabinden çıkartmak suretiyle sandığa oyunu attı, imzanın tıp kimliğini alıp oradan çıkacak." dedi.

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