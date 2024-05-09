EUROVİSİON CANLI İZLE YOUTUBE EKRANI || 2024 Eurovision yarı final hangi kanalda, saat kaçta? Eurovision finali ne zaman, nerede?

Eurovision 2024 yarı final heyecanı sürüyor. Bu yıl 68'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na İsveç'in Malmö kenti ev sahipliği yapıyor. 37 ülkenin katıldığı şarkı yarışmasında ilk yarı final 7 Mayıs gecesi düzenlenirken ikinci yarı final 9 Mayıs'ta, final ise 11 Mayıs'ta gerçekleşecek. Sertap Erener, yarı final öncesi "Everyway That I Can" şarkısını seslendirecek. Türkiye'nin katılmadığı Eurovision 2024 canlı izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Peki, Eurovision yarı final hangi kanalda, saat kaçta? Eurovision finali ne zaman, hangi ülkede? İşte, Eurovision YouTube canlı yayın ekranı…