Eurovision şarkı yarışması birincisi kim oldu, açıkladı mı, kim kazandı? 2024 Eurovision şarkı yarışması birincisi gündemde!

Eurovision şarkı yarışması birincisi açıklanıyor! Eurovision şarkı yarışması Malmö Arena'da gerçekleşiyor ve 7 - 9 Mayıs'ta iki yarı final tamamlanırken, 11 Mayıs 2024'te ise yarışmanın finali yapılıyor. Peki, Eurovision 2024 kim kazandı, hangi ülke birinci oldu?İşte, 2024 Eurovision şarkı yarışması birincisi gündemde!