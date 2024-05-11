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Giriş Tarihi: 11.05.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 11:05

Eurovision şarkı yarışması birincisi kim oldu, açıkladı mı, kim kazandı? 2024 Eurovision şarkı yarışması birincisi gündemde!

2024 Eurovision şarkı yarışması birincisi gündemde! Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve İsveç devlet televizyonu SVT'nin organizasyonu ile İsveç'in Malmö kentinde 2024 Eurovision Şarkı Yarışması gerçekleştiriliyor. Yarı finali 7 Mayıs tarihinde yapılan yarışmanın diğer yarı finali ise 9 Mayıs tarihinde gerçekleşti. 2. Yarı finale Türkiye'den Sertab Erener konuk oldu. Eurovision şarkı yarışması finali ise bugün gerçekleşecek. Peki, Eurovision şarkı yarışması birincisi kim oldu, açıkladı mı, kim kazandı? İşte, finalistler!

Eurovision şarkı yarışması birincisi kim oldu, açıkladı mı, kim kazandı? 2024 Eurovision şarkı yarışması birincisi gündemde!

Eurovision şarkı yarışması birincisi açıklanıyor! Eurovision şarkı yarışması Malmö Arena'da gerçekleşiyor ve 7 - 9 Mayıs'ta iki yarı final tamamlanırken, 11 Mayıs 2024'te ise yarışmanın finali yapılıyor. Peki, Eurovision 2024 kim kazandı, hangi ülke birinci oldu?İşte, 2024 Eurovision şarkı yarışması birincisi gündemde!

Eurovision şarkı yarışması birincisi kim oldu, açıkladı mı, kim kazandı? 2024 Eurovision şarkı yarışması birincisi gündemde!

EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI FİNALİ NE ZAMAN?

Yarışmanın finali 11 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.00'de başlayacak ve Eurovision resmi Youtube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

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Eurovision şarkı yarışması birincisi kim oldu, açıkladı mı, kim kazandı? 2024 Eurovision şarkı yarışması birincisi gündemde!

EUROVİSİON 2024 2. YARI FİNAL KAZANANLARI

1- Malta Sarah Bonnici - Loop

2- Arnavutluk Besa/Titan

3- Yunanistan Marina Satti/Zari

4- İsviçre Nemo/The Code

5- Çek Cumhuriyeti Aiko/Pedestal

6- Avusturya Kaleen/ We Will Rave

7- Danimarka Saba/Sand

8- Ermenistan Ladaniva/Jako

9- Litvanya Dons/Hollow9- Litvanya Dons/Hollow

10- San Marino Megara/11:11

11- Gürcistan Nutsa Buzaladze/Firefighter

12- Belçika Mustii/Before the Party's Over

13- Estonya 5 MıınustxPuuluup/ (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

14- İsrail Eden Golan/Hurricane

15- Norveç Gate/Ulveham

16- Hollanda Joost Klein/Europapa

Eurovision şarkı yarışması birincisi kim oldu, açıkladı mı, kim kazandı? 2024 Eurovision şarkı yarışması birincisi gündemde!

EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Eurovision şarkı yarışması birincisi bu akşam gerçekleşecek olan performanslar sonucunda belli olacak.

Eurovision şarkı yarışması birincisi kim oldu, açıkladı mı, kim kazandı? 2024 Eurovision şarkı yarışması birincisi gündemde!
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