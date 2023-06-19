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Haberler Fotohaber Evlilik kredisi başvuruları 2023: Yeni evlenenlere Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 11:04 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 11:06

Evlilik kredisi başvuruları 2023: Yeni evlenenlere Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri öncesinde yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisini duyurmasının ardından evlilik kredisi başvuruları merak edildi. Evliliğe teşvik amaçlı hayata geçirilecek olan destek kredisi başvurusu 150 bin TL olarak belirlendi. Aile ve Gençlik Bankası adı altında verilecek olan kredi iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli olacağı biliniyor. Peki Evlilik kredisi başvuruları ne zaman? 2023 Yeni evlenenlere Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, şartları nelerdir, hangi bankalar veriyor?

Evlilik kredisi başvuruları 2023: Yeni evlenenlere Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, şartları nelerdir?

Evlilik kredisi başvuruları milyonların gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Seçimlerin nihayete ermesiyle birlikte faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilir, hangi bankalar veriyor soruları evlenmek isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmaya başlandı. 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi şartları ve kimleri başvurabileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi müjde olacak 0 faizli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi açıklamıştı. 150 bin TL'lik kredi ile yeni evlenen çiftler evlerini dizebilme fırsatını elde edecek. İşte 2023 Evlilik kredisi başvuru detayları

Evlilik kredisi başvuruları 2023: Yeni evlenenlere Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, şartları nelerdir?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

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Evlilik kredisi başvuruları 2023: Yeni evlenenlere Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, şartları nelerdir?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

Evlilik kredisi başvuruları 2023: Yeni evlenenlere Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, şartları nelerdir?

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR!

Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak.

Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.

Evlilik kredisi başvuruları 2023: Yeni evlenenlere Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, şartları nelerdir?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırı henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.

Detayların yeni Kabine ile birlikte Başkan Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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