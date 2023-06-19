Evlilik kredisi başvuruları 2023: Yeni evlenenlere Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri öncesinde yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisini duyurmasının ardından evlilik kredisi başvuruları merak edildi. Evliliğe teşvik amaçlı hayata geçirilecek olan destek kredisi başvurusu 150 bin TL olarak belirlendi. Aile ve Gençlik Bankası adı altında verilecek olan kredi iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli olacağı biliniyor. Peki Evlilik kredisi başvuruları ne zaman? 2023 Yeni evlenenlere Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir, şartları nelerdir, hangi bankalar veriyor?