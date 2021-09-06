Felak Ve Nas Suresi Okunuşu, Felak Nas Suresi Arapça Yazılışı Ve Türkçe Anlamı

Felak Nas Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Uyumadan önce en çok okunan sureler arasında Felak ve Nas Sureleri yer alır. Bu sureleri okumayı alışkanlık haline getirmenin faziletleri çok fazladır. Sureleri abdestli okumak daha hayırlı olsa da, ezberden okunması halinde Felak ve Nas Sureleri abdestsiz okunabilir. Ancak sureler Kur'an-ı Kerim'den okunacaksa bunun için namaz abdesti almak gerekir. Alimler, gece yatmadan önce Felak ve Nas okumanın faziletlerinden bahsederken, abdest alıp yatağa girdikten sonra bu sureleri okumayı önerir. Böylece kişi gece boyunca gözünün gördüğü ve görmediği tüm kötülüklerden korunur.

Felak Nas Suresi Adetliyken Okunur Mu?

Adet dönemi kadınların ibadetlerden sorumlu tutulmadığı bir süreçtir. Bu süre zarfında kadınlar ibadet etmez, Kur'an-ı Kerim okumaz. Bunları yapması halinde günaha girmiş kabul edilir. Dolayısıyla adetliyken Kur'an-ı Kerim'e dokunarak Felak ve Nas sureleri okunmamalıdır. Ancak kişi ezbere biliyorsa Kur'an'a dokunmadan bu sureleri ezbere okuyabilir.

100 Felak 100 Nas Suresi Okumanın Fazileti

Allah'ın kudretini ve yüceliğini vurgulayan Felak ve Nas ayetlerini sık sık okumak ve gün içinde okumayı alışkanlık haline getirmek son derece faydalıdır. Sureleri belli tekrarlarla okumanın da çeşitli faziletleri olduğu bilinir. 100 Felak Suresi 100 Nas Suresi okumak, kişiyi tüm kaza ve belalardan koruyarak adeta görünmez bir kalkan oluşturur. Haset, kıskanç ve kötü kalpli insanları kişiden uzak tutar. Bu surelerin 100 kere okunduğu evde bolluk, bereket ve huzur eksik olmaz. Şayet bir dilek ve temenni üzerine okunmuşsa bu temenniyle ilgili en hayırlı kapılar açılır.

Kişinin hayırlı emeline giden yoluna çıkacak tüm engeller ortadan kalkar. İç huzursuzluk, kaygı bozukluğu ve ruhsal problemi olan kimsenin bu duaları 100'er defa okuması ferahlığa çıkmasına vesile olur. Ruhsal sıkıntısı olan kimseye okunursa kısa süre içinde hafifleyerek şifa bulur. Bedensel hastalığı olan kimsenin de dertleri hafifler, ağrı ve acısı diner. Ölmek üzere olan kimseye 100 defa Felak ve Nas okunursa ruhunu kolayca teslim eder. Sihir ve büyü etkisiz hale gelir.

Felak Nas Suresi Kaçıncı Sure?

Felak Suresi Kur'an'ı Kerim'in 113'üncü suresidir. 5 ayetten oluşan Felak Suresi Fil Suresi'nden sonra, Nas Suresi'nden önce indirilmiştir. Mekke'de indirilen surelerden biri olan Felak, nüzul sırasına göre 20'nci suredir. Nas Suresi ise Kur'an-ı Kerim'in 114'üncü suresidir. 6 ayetten oluşmakta olan bu sure de Mekke'de indirilmiştir ve nüzul sırasına göre 21'inci suredir.