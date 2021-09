Felak Ve Nas Suresi Okunuşu, Felak Nas Suresi Arapça Yazılışı Ve Türkçe Anlamı

Felak Suresi Tefsiri

Felak ve Nas sureleri her daim bir arada okunduğu için "iki sure" anlamına gelen "Muavvizeteyn" olarak adlandırılır. Felak Suresi, ilk ayette geçen "felak" kelimesi sebebiyle bu adı almaktadır ve bu kelimenin yorumları arasında "sabah" ve "kâinatın yaratılışı" tefsirleri kabul edilir. Felak kelimesi yarmak anlamına gelen "felk" sözcüğünden türetilmiştir. Kelimenin "sabah" anlamına göre Allah'ın "gecenin karanlığını yarıp sabahın aydınlığını çıkarması" yorumu yapılsa da "yokluktan yarılıp çıkan, çıkarılan mahlukat" anlamı, surenin genelinde ifade edilen anlamı daha iyi özetlemektedir. Sure, tüm kainatın Allah'ın kudretiyle bir kaynaktan çıkarak var olduğunu anlatır. Surenin tüm ayetlerinde, felakın Rabbine sığınma emri hakimdir.

Nas Suresi Tefsiri

Nas Suresi ise her ayetin sonunda yer alan nâs (insanlar) kelimesinden adını alır. Nas Suresi'nde, Allah'ın tüm kötülükleri engelleyecek güce ve kudrete sahip olduğuna, yalnızca ondan yardım isteneceğine işaret edilir. Surede; kötülüklerinden Allah'a sığınılan varlıkların nitelikleri "hannâs" ve "vesvâs" kelimeleriyle anlatılır. Vesvas "vesvese veren, gizli telkinlerde bulunan" anlamına gelir. Bu ifade, Kur'an'daki kullanılışı göz önünde bulundurulduğunda şeytanı, insanın nefsini ve kötü insanları temsil eder. "Hannâs" ise, "gizlenmek" kelimesinden türetilmiştir ve şeytanı, kurnaz kimseleri ifade eder. Suredeki "bastıran karanlık" ifadesi; gecenin karanlığını, zulmün ve cehaletin karanlığını, insanın iç dünyasını karartan öfke, kin, karamsarlık gibi duyguları ifade eder. Surede, "düğümlere üfleyenlerin şerrinden Allah'a sığınırım" ifadesi ise büyü ve benzeri işlerle uğraşanlardan gelecek kötülüklerden Allah'a sığınmak konusunda uyarıda bulunur. Ayette, Allah'a sığınmanın hakikatin ardından koşmakla eş anlamlı olduğu vurgulanır.