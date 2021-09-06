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Haberler FotoHaber Felak Ve Nas Suresi Okunuşu, Felak Nas Suresi Arapça Yazılışı Ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 06.09.2021 13:33 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 13:33

Felak Ve Nas Suresi Okunuşu, Felak Nas Suresi Arapça Yazılışı Ve Türkçe Anlamı

Felak ve Nas Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve fazileti en büyük surelerden bir tanesidir. Özellikle sabah ve gece saatlerinde Felak Nas Suresi birlikte okunmaktadır. Her türlü tehlikeye karşı ve nazardan korunmak için etkili olduğu belirtilen Felak Suresi ve Nas Suresi hem Arapça hem de Türkçe olarak okunabilir. Felak ve Nas Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, Diyanet meali ve faziletleri için sayfayı aşağıya doğru sürükleyerek tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

Felak Ve Nas Suresi Okunuşu, Felak Nas Suresi Arapça Yazılışı Ve Türkçe Anlamı

Felak ve Nas Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan sureler arasındadır. Diğer surelere göre daha kısa oluşu ezberlenmesini de kolaylaştırmaktadır. Nazardan ve her türlü tehlikeden koruyucu özelliği olduğu belirtilen Felak Ve Nas Suresi Türkçe ve Arapça olarak bu başlık altında yer alıyor. Felak Nas Suresi Türkçe anlamı ve Arapça yazılışının yanı sıra Diyanet meali, faziletleri ve daha birçok ayrıntıya aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte, Felak ve Nas Suresi okunuşu ile anlamı

Nas Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

Felak Ve Nas Suresi Okunuşu, Felak Nas Suresi Arapça Yazılışı Ve Türkçe Anlamı

Nas Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

İnsanların hükümdarına,

İnsanların ilahına,

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.

Gerek cinlerden, gerek insanlardan.

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Felak Ve Nas Suresi Okunuşu, Felak Nas Suresi Arapça Yazılışı Ve Türkçe Anlamı

Felak Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

Felak Ve Nas Suresi Okunuşu, Felak Nas Suresi Arapça Yazılışı Ve Türkçe Anlamı

Felak Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

Yarattığı şeylerin şerrinden,

Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

Felak Ve Nas Suresi Okunuşu, Felak Nas Suresi Arapça Yazılışı Ve Türkçe Anlamı

Felak Nas Suresi Kaç Ayet?

Muavvizeteyn surelerden Felak Suresi 5 ayetten, Nas Suresi ise 6 ayetten teşekkül eder. Felak Suresi'nin ilk ayeti "felakın rabbine sığınma" emriyle başlar. İkinci ve üçüncü ayette "yaratılan her şeyin zararından ve karanlığın şerrinden Allah'a sığınmak"; dördüncü ayette ise "düğümlere üfleyenlerin şerrinden Allah'a sığınmak" gerektiği bildirilir. 6 ayetten oluşan Nas Suresi'nde de kötülüklerden Allah'a sığınma mesajı vardır. Allah'ın "rab, melik, ilâh" sıfatlarına değinilirken, tüm kötülüklerden Allah'a sığınılması gerektiği, O'nun tüm bu kötülükleri etkisiz kılma gücüne sahip olduğu mesajı vardır.

Felak Ve Nas Suresi Okunuşu, Felak Nas Suresi Arapça Yazılışı Ve Türkçe Anlamı

Felak Suresi Tefsiri

Felak ve Nas sureleri her daim bir arada okunduğu için "iki sure" anlamına gelen "Muavvizeteyn" olarak adlandırılır. Felak Suresi, ilk ayette geçen "felak" kelimesi sebebiyle bu adı almaktadır ve bu kelimenin yorumları arasında "sabah" ve "kâinatın yaratılışı" tefsirleri kabul edilir. Felak kelimesi yarmak anlamına gelen "felk" sözcüğünden türetilmiştir. Kelimenin "sabah" anlamına göre Allah'ın "gecenin karanlığını yarıp sabahın aydınlığını çıkarması" yorumu yapılsa da "yokluktan yarılıp çıkan, çıkarılan mahlukat" anlamı, surenin genelinde ifade edilen anlamı daha iyi özetlemektedir. Sure, tüm kainatın Allah'ın kudretiyle bir kaynaktan çıkarak var olduğunu anlatır. Surenin tüm ayetlerinde, felakın Rabbine sığınma emri hakimdir.

Nas Suresi Tefsiri

Nas Suresi ise her ayetin sonunda yer alan nâs (insanlar) kelimesinden adını alır. Nas Suresi'nde, Allah'ın tüm kötülükleri engelleyecek güce ve kudrete sahip olduğuna, yalnızca ondan yardım isteneceğine işaret edilir. Surede; kötülüklerinden Allah'a sığınılan varlıkların nitelikleri "hannâs" ve "vesvâs" kelimeleriyle anlatılır. Vesvas "vesvese veren, gizli telkinlerde bulunan" anlamına gelir. Bu ifade, Kur'an'daki kullanılışı göz önünde bulundurulduğunda şeytanı, insanın nefsini ve kötü insanları temsil eder. "Hannâs" ise, "gizlenmek" kelimesinden türetilmiştir ve şeytanı, kurnaz kimseleri ifade eder. Suredeki "bastıran karanlık" ifadesi; gecenin karanlığını, zulmün ve cehaletin karanlığını, insanın iç dünyasını karartan öfke, kin, karamsarlık gibi duyguları ifade eder. Surede, "düğümlere üfleyenlerin şerrinden Allah'a sığınırım" ifadesi ise büyü ve benzeri işlerle uğraşanlardan gelecek kötülüklerden Allah'a sığınmak konusunda uyarıda bulunur. Ayette, Allah'a sığınmanın hakikatin ardından koşmakla eş anlamlı olduğu vurgulanır.

Felak Ve Nas Suresi Okunuşu, Felak Nas Suresi Arapça Yazılışı Ve Türkçe Anlamı

Felak Nas Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Uyumadan önce en çok okunan sureler arasında Felak ve Nas Sureleri yer alır. Bu sureleri okumayı alışkanlık haline getirmenin faziletleri çok fazladır. Sureleri abdestli okumak daha hayırlı olsa da, ezberden okunması halinde Felak ve Nas Sureleri abdestsiz okunabilir. Ancak sureler Kur'an-ı Kerim'den okunacaksa bunun için namaz abdesti almak gerekir. Alimler, gece yatmadan önce Felak ve Nas okumanın faziletlerinden bahsederken, abdest alıp yatağa girdikten sonra bu sureleri okumayı önerir. Böylece kişi gece boyunca gözünün gördüğü ve görmediği tüm kötülüklerden korunur.

Felak Nas Suresi Adetliyken Okunur Mu?

Adet dönemi kadınların ibadetlerden sorumlu tutulmadığı bir süreçtir. Bu süre zarfında kadınlar ibadet etmez, Kur'an-ı Kerim okumaz. Bunları yapması halinde günaha girmiş kabul edilir. Dolayısıyla adetliyken Kur'an-ı Kerim'e dokunarak Felak ve Nas sureleri okunmamalıdır. Ancak kişi ezbere biliyorsa Kur'an'a dokunmadan bu sureleri ezbere okuyabilir.

100 Felak 100 Nas Suresi Okumanın Fazileti

Allah'ın kudretini ve yüceliğini vurgulayan Felak ve Nas ayetlerini sık sık okumak ve gün içinde okumayı alışkanlık haline getirmek son derece faydalıdır. Sureleri belli tekrarlarla okumanın da çeşitli faziletleri olduğu bilinir. 100 Felak Suresi 100 Nas Suresi okumak, kişiyi tüm kaza ve belalardan koruyarak adeta görünmez bir kalkan oluşturur. Haset, kıskanç ve kötü kalpli insanları kişiden uzak tutar. Bu surelerin 100 kere okunduğu evde bolluk, bereket ve huzur eksik olmaz. Şayet bir dilek ve temenni üzerine okunmuşsa bu temenniyle ilgili en hayırlı kapılar açılır.

Kişinin hayırlı emeline giden yoluna çıkacak tüm engeller ortadan kalkar. İç huzursuzluk, kaygı bozukluğu ve ruhsal problemi olan kimsenin bu duaları 100'er defa okuması ferahlığa çıkmasına vesile olur. Ruhsal sıkıntısı olan kimseye okunursa kısa süre içinde hafifleyerek şifa bulur. Bedensel hastalığı olan kimsenin de dertleri hafifler, ağrı ve acısı diner. Ölmek üzere olan kimseye 100 defa Felak ve Nas okunursa ruhunu kolayca teslim eder. Sihir ve büyü etkisiz hale gelir.

Felak Nas Suresi Kaçıncı Sure?

Felak Suresi Kur'an'ı Kerim'in 113'üncü suresidir. 5 ayetten oluşan Felak Suresi Fil Suresi'nden sonra, Nas Suresi'nden önce indirilmiştir. Mekke'de indirilen surelerden biri olan Felak, nüzul sırasına göre 20'nci suredir. Nas Suresi ise Kur'an-ı Kerim'in 114'üncü suresidir. 6 ayetten oluşmakta olan bu sure de Mekke'de indirilmiştir ve nüzul sırasına göre 21'inci suredir.

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