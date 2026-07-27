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Filenin Efeleri çeyrek finalde! Türkiye Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 27.07.2026 10:28
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 10:29
Filenin Efeleri çeyrek finalde! Türkiye Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL 2026 çeyrek final etabında tarih yazmaya hazırlanıyor. Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen organizasyonda Slovenya ile eşleşen Filenin Efeleri, kazanması halinde yarı finalde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev mücadeleye ilişkin tüm ayrıntılar…