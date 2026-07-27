Filenin Efeleri çeyrek finalde! Türkiye Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi (VNL) tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Filenin Efeleri, yarı final bileti için Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri voleybolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maç tarihi ve yayın kanalı.