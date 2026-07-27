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Giriş Tarihi: 27.07.2026 10:28 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 10:29

Filenin Efeleri çeyrek finalde! Türkiye Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL 2026 çeyrek final etabında tarih yazmaya hazırlanıyor. Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen organizasyonda Slovenya ile eşleşen Filenin Efeleri, kazanması halinde yarı finalde Polonya-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev mücadeleye ilişkin tüm ayrıntılar…

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Filenin Efeleri çeyrek finalde! Türkiye Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi (VNL) tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Filenin Efeleri, yarı final bileti için Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri voleybolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maç tarihi ve yayın kanalı.

Filenin Efeleri çeyrek finalde! Türkiye Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) Erkekler Final Etabı çeyrek finalinde Türkiye ile Slovenya, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Çin'in Ningbo kentinde oynanacak mücadele, TSİ 10.00'da başlayacak.

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Filenin Efeleri çeyrek finalde! Türkiye Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE-SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri'nin Slovenya ile oynayacağı kritik çeyrek final mücadelesi TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca S Sport Plus platformundan da takip edilebilecek.

Filenin Efeleri çeyrek finalde! Türkiye Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FİLENİN EFELERİ İLK KEZ VNL ÇEYREK FİNALİNDE

Başantrenör Slobodan Kovač yönetimindeki A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL normal sezonunu 8 galibiyet ve 22 puanla 6. sırada tamamlayarak organizasyon tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Çeyrek final rakibi ise normal sezonu 26 puanla 3. sırada bitiren Slovenya oldu.

Filenin Efeleri çeyrek finalde! Türkiye Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAZANAN TAKIM YARI FİNALDE KİMİNLE OYNAYACAK?

Türkiye'nin Slovenya engelini aşması halinde yarı finalde Polonya - Ukrayna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

VNL Erkekler Final Etabı çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Slovenya - Türkiye

Japonya - Çin

İtalya - ABD

Polonya - Ukrayna

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