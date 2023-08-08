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Giriş Tarihi: 08.08.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 13:08

Filipinler’den Türkiye’ye gelin geldi: Hikayeleri herkesi etkiledi!

Her şey bundan 5 yıl önce başladı. Bedensel engelli Alihan Şahin, internetten Filipinler uyruklu Maris Abraham ile tanıştı. Birbirlerine aşık olan ikili evlilik kararı aldı. Hikayeleri ise herkesi duygulandırdı…

Filipinler’den Türkiye’ye gelin geldi: Hikayeleri herkesi etkiledi!

Ailesiyle İngiltere'de yaşayan Alihan Şahin, 5 yıl önce internette tanıştığı, Filipinler uyruklu Maris Abraham'la arkadaş oldu. Arkadaşlıklarına internet üzerinden devam eden ikilinin arasında bir süre sonra aşk başladı.

Filipinler’den Türkiye’ye gelin geldi: Hikayeleri herkesi etkiledi!

Abraham'la evlenmeye karar veren Alihan Şahin ile babası Ahmet Şahin Filipinler'e gitti. Damadın ailesi ilk önce Türk adetlerine uygun olarak Abraham'ı ailesinden istedi.

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Filipinler’den Türkiye’ye gelin geldi: Hikayeleri herkesi etkiledi!

Ailenin onay vermesiyle çiftin düğün tarihi kararlaştırıldı ve 6 Ağustos Pazar günü Ortaköy ilçesinde düğün yapıldı. Abraham'ın, Filipinler'deki ailesi de düğünü canlı olarak, telefondan izletildi.

Filipinler’den Türkiye’ye gelin geldi: Hikayeleri herkesi etkiledi!

Nikah sonrası sevinç gözyaşları içinde konuşan Maris Abraham, ''Hepinize beni bu kadar sıcak ve güzel karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Farklı kültürden birisi olarak beni kabul ettiğiniz için çok minnettarım. Ailemden ve arkadaşlarımdan uzak, burada olduğuma inanamıyorum.

Filipinler’den Türkiye’ye gelin geldi: Hikayeleri herkesi etkiledi!

Onları çok özlüyorum ancak burada da bana her zaman güzel davranan ve arkamda duran büyük bir ailem var artık. Alihan ve bana saygı duyan herkese teşekkür ederim. Alihan'ın ailesi bana bir prenses ve kendi kızları gibi davranıyorlar.

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