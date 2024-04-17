GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN 2024 PUAN DURUMU | Gelinim mutfakta bugün kim kazandı, çeyreği kim aldı?

Gelinim Mutfakta 1368. Bölüm ile gündemde. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan programda bugün Aleyna'nın görümcesi Nil, stüdyoya geliyor! Olaylar nasıl ilerleyecek merak konusu. İşte, Gelinim Mutfakta günün çeyrek altın kazanan yarışmacısı!