Giriş Tarihi: 17.04.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
14:37
GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN 2024 PUAN DURUMU | Gelinim mutfakta bugün kim kazandı, çeyreği kim aldı?
Gelinim Mutfakta 17 Nisan sonuçları yakından takip ediliyor. Haftanın 3. Gününde kıyasıya mücadele devam ediyor. Gelin adayları yaptığı yemeklerle ön plana çıkarak puanları toplamaya çalışırken, kayınvalideler ise tadım yaparak gelinlerini bulmaya çalışıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, 17 Nisan Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!