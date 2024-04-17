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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN 2024 PUAN DURUMU | Gelinim mutfakta bugün kim kazandı, çeyreği kim aldı?
Giriş Tarihi: 17.04.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 14:37

GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN 2024 PUAN DURUMU | Gelinim mutfakta bugün kim kazandı, çeyreği kim aldı?

Gelinim Mutfakta 17 Nisan sonuçları yakından takip ediliyor. Haftanın 3. Gününde kıyasıya mücadele devam ediyor. Gelin adayları yaptığı yemeklerle ön plana çıkarak puanları toplamaya çalışırken, kayınvalideler ise tadım yaparak gelinlerini bulmaya çalışıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, 17 Nisan Gelinim Mutfakta günün özeti ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN 2024 PUAN DURUMU | Gelinim mutfakta bugün kim kazandı, çeyreği kim aldı?

Gelinim Mutfakta 1368. Bölüm ile gündemde. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan programda bugün Aleyna'nın görümcesi Nil, stüdyoya geliyor! Olaylar nasıl ilerleyecek merak konusu. İşte, Gelinim Mutfakta günün çeyrek altın kazanan yarışmacısı!

GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN 2024 PUAN DURUMU | Gelinim mutfakta bugün kim kazandı, çeyreği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN | 1368. BÖLÜM

Gelinim Mutfakta 1368. bölümde Aleyna'nın görümcesi Nil, stüdyoya geliyor!

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GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN 2024 PUAN DURUMU | Gelinim mutfakta bugün kim kazandı, çeyreği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 17 Nisan Çarşamba yayınında çeyrek altını kazanan gelin yapılan tadımlar sonucunda açıklanıyor.

GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN 2024 PUAN DURUMU | Gelinim mutfakta bugün kim kazandı, çeyreği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN PUAN DURUMU

  • YEŞİM
  • ALEYNA
  • DAMLA
  • SEDA
GELİNİM MUTFAKTA 17 NİSAN 2024 PUAN DURUMU | Gelinim mutfakta bugün kim kazandı, çeyreği kim aldı?
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