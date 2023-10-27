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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta 27 Ekim Cuma haftanın finalinde kim birinci oldu? Bugün 2 gelin adayı elendi! Gelinim Mutfakta hangi yarışmacılar elendi?
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:30 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:30

Gelinim Mutfakta 27 Ekim Cuma haftanın finalinde kim birinci oldu? Bugün 2 gelin adayı elendi! Gelinim Mutfakta hangi yarışmacılar elendi?

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde altın bilezikleri kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu merak ediliyor. Günün kazanan isimlerinin merak edilmesinin yanı sıra, elenen isim kim oldu araştırılıyor. Bu hafta finalde Nursel Engin'in açıklamalarına göre final elemesinde değişiklik yapılacak. O değişikliğe göre haftanın finalinde yarışmaya iki gelin adayı birden veda edecek. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, kim birinci oldu? 10 altın bileziği kazanan gelin kim oldu? İşte, son dakika merak edilenler...

Gelinim Mutfakta 27 Ekim Cuma haftanın finalinde kim birinci oldu? Bugün 2 gelin adayı elendi! Gelinim Mutfakta hangi yarışmacılar elendi?

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde kim elendi, kim birinci oldu merak ediliyor. Bu hafta elemede yaşanacak değişiklik sonucunda hangi gelin adayları veda edecek sorusu yanıt arıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 27 Ekim Cuma haftanın finalinde kim birinci oldu? Bugün 2 gelin adayı elenecek! İşte, Gelinim Mutfakta hangi yarışmacılar elendi sorusunun yanıtı...

Gelinim Mutfakta 27 Ekim Cuma haftanın finalinde kim birinci oldu? Bugün 2 gelin adayı elendi! Gelinim Mutfakta hangi yarışmacılar elendi?

ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

27 Ekim günün birincisi olarak çeyrek altını kazanan gelin YEŞİM oldu.

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Gelinim Mutfakta 27 Ekim Cuma haftanın finalinde kim birinci oldu? Bugün 2 gelin adayı elendi! Gelinim Mutfakta hangi yarışmacılar elendi?

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi TUĞBA oldu.

Gelinim Mutfakta 27 Ekim Cuma haftanın finalinde kim birinci oldu? Bugün 2 gelin adayı elendi! Gelinim Mutfakta hangi yarışmacılar elendi?

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİK KİMİN OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 20-27 Ekim haftasında 81 puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olmaya hak kazanan gelin, Tuğba oldu.

Gelinim Mutfakta 27 Ekim Cuma haftanın finalinde kim birinci oldu? Bugün 2 gelin adayı elendi! Gelinim Mutfakta hangi yarışmacılar elendi?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

27 Ekim Gelinim Mutfakta'da bu hafta iki gelin adayı birden veda etti.

Veda eden ilk gelin PINAR oldu.

İkinci veda eden gelin ise CEREN oldu.

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