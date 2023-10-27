Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:30 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:30

Gelinim Mutfakta 27 Ekim Cuma haftanın finalinde kim birinci oldu? Bugün 2 gelin adayı elendi! Gelinim Mutfakta hangi yarışmacılar elendi?

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde altın bilezikleri kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu merak ediliyor. Günün kazanan isimlerinin merak edilmesinin yanı sıra, elenen isim kim oldu araştırılıyor. Bu hafta finalde Nursel Engin'in açıklamalarına göre final elemesinde değişiklik yapılacak. O değişikliğe göre haftanın finalinde yarışmaya iki gelin adayı birden veda edecek. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, kim birinci oldu? 10 altın bileziği kazanan gelin kim oldu? İşte, son dakika merak edilenler...