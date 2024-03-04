Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta 4 Mart çeyrek altın kazanını belli oldu mu? Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu
Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 10:27

Gelinim Mutfakta 4 Mart çeyrek altın kazanını belli oldu mu? Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın ikinci günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 4 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta 4 Mart çeyrek altın kazanını belli oldu mu? Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

Bugün 1336.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 4 Mart çeyrek altın kazanını belli oldu mu? Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1336. BÖLÜM

Haftanın ilk bölümünde yine kıyasıya rekabet sürerken yeni gelin adayı gelinlerin ağzını açıkta bırakacak!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gelinim Mutfakta 4 Mart çeyrek altın kazanını belli oldu mu? Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?

Gelinim Mutfakta'nın 1336. bölümünde henüz puanlama sonuçlanmadığı için günün çeyrek altın kazanan gelini belli olmadı.Belli olduğunda yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta 4 Mart çeyrek altın kazanını belli oldu mu? Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Tadım henüz bitmediği için puan durumu belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta 4 Mart çeyrek altın kazanını belli oldu mu? Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA