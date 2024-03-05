Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
11:39
GELİNİM MUTFAKTA 5 MART PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta BUGÜN kim birinci oldu, çeyrek altını kazandı? 👰
Gelinim Mutfakta haftanın ikincinin gününde heyecan dorukta. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, her hafta Cuma günü final heyecanı yaşanıyor. Final öncesinde ise her gün bir çeyrek altın dağıtılmaya devam ediyor. Kıran kırana devam eden mücadelede gelinler günün çeyrek altın ödülünü almak için mücadele veriyor. Peki, Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?