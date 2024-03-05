GELİNİM MUTFAKTA 5 MART PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta BUGÜN kim birinci oldu, çeyrek altını kazandı? 👰

Gelinim Mutfakta haftanın ikinci gününe kaoslu bir başlangıç yaptı. Kıran kırana mücadelelerin devam ettiği günde, gelinler yemek yaparken kayınvalideler ise tadım yaparak kendi gelinlerini bulmaya çalışıyor. Peki, hangi kayınvalide gelinini buldu? İşte, Gelinim Mutfakta günün puan durumu ile çeyrek altın kazanan isim!