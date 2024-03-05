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Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 11:39

GELİNİM MUTFAKTA 5 MART PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta BUGÜN kim birinci oldu, çeyrek altını kazandı? 👰

Gelinim Mutfakta haftanın ikincinin gününde heyecan dorukta. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, her hafta Cuma günü final heyecanı yaşanıyor. Final öncesinde ise her gün bir çeyrek altın dağıtılmaya devam ediyor. Kıran kırana devam eden mücadelede gelinler günün çeyrek altın ödülünü almak için mücadele veriyor. Peki, Gelinim mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 5 MART PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta BUGÜN kim birinci oldu, çeyrek altını kazandı? 👰

Gelinim Mutfakta haftanın ikinci gününe kaoslu bir başlangıç yaptı. Kıran kırana mücadelelerin devam ettiği günde, gelinler yemek yaparken kayınvalideler ise tadım yaparak kendi gelinlerini bulmaya çalışıyor. Peki, hangi kayınvalide gelinini buldu? İşte, Gelinim Mutfakta günün puan durumu ile çeyrek altın kazanan isim!

GELİNİM MUTFAKTA 5 MART PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta BUGÜN kim birinci oldu, çeyrek altını kazandı? 👰

GELİNİM MUTFAKTA 1337. BÖLÜM | 5 MART

Gelinim Mutfakta 1337. bölümde, stüdyoya gelen sürpriz bir konuk, gözleri Beyhan Hanım'a çevirtiyor!

4 farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor.

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GELİNİM MUTFAKTA 5 MART PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta BUGÜN kim birinci oldu, çeyrek altını kazandı? 👰

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanan gelin; TUĞBA oldu.

Haftanın ikinci gününde Gelinim Mutfakta'da kıyasıya gerçekleşen mücadele sonucunda Çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 5 MART PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta BUGÜN kim birinci oldu, çeyrek altını kazandı? 👰

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Günün puan durumu henüz açıklanmadı!

  • TUĞBA
  • RABİA
  • YEŞİM
  • GÖZDE
GELİNİM MUTFAKTA 5 MART PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta BUGÜN kim birinci oldu, çeyrek altını kazandı? 👰
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