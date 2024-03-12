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Haberler Fotohaber Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazananı kim oldu? 12 Mart 2024 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu
Giriş Tarihi: 12.03.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 11:33

Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazananı kim oldu? 12 Mart 2024 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın ikinci günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 12 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazananı kim oldu? 12 Mart 2024 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

Bugün 1342.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazananı kim oldu? 12 Mart 2024 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1342. BÖLÜM

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Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazananı kim oldu? 12 Mart 2024 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?

Gelinim Mutfakta'nın 1342. bölümünde en yüksek puanı alarak gün birincisi olup çeyrek altını kazananı henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazananı kim oldu? 12 Mart 2024 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da puan durumu henüz belli olmadı. Tadımlar bittiğinde yer vereceğiz.

Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazananı kim oldu? 12 Mart 2024 Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu
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