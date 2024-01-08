GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN👰🍝bugün çeyrek altını kim kazandı? 8 OCAK Gelinim Mutfakta’nın puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1296.BÖLÜM

Geçtiğimiz cuma günü Aleyna'nın hem nişanlısından hem de yarışmadan ayrılması izleyicileri şaşırtmıştı. Bugünkü bölümde Yeni yarışmacı Selda ve kaynanası Fatma Hanım, renkli kişilikleriyle stüdyoyu şenlendiriyorlar. Özellikle anlattıkları ise, herkesi şoke etmeyi başarıyor.