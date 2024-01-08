Giriş Tarihi: 08.01.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
12:45
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN👰🍝bugün çeyrek altını kim kazandı? 8 OCAK Gelinim Mutfakta'nın puan durumu
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde de kaldığı yerden devam ediyor. 1296. bölümüyle ekranlara gelen yarışmada bugünün çeyrek altını kazanan gelini araştırılıyor. Dört gelin dört kayınvalidenin yarıştığı yarışmada, gelinler birbirinden farklı lezzetlerde maharetlerini göstererek kayınvalidelerden yüksek puanlar almaya çalışıyorlar. Peki bugün Gelinim mutfakta çeyrek altını kazanan gelin, 8 Ocak gelinim mutfakta puan durumu