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Haberler Fotohaber GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN👰🍝bugün çeyrek altını kim kazandı? 8 OCAK Gelinim Mutfakta'nın puan durumu
Giriş Tarihi: 08.01.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 12:45

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN👰🍝bugün çeyrek altını kim kazandı? 8 OCAK Gelinim Mutfakta'nın puan durumu

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde de kaldığı yerden devam ediyor. 1296. bölümüyle ekranlara gelen yarışmada bugünün çeyrek altını kazanan gelini araştırılıyor. Dört gelin dört kayınvalidenin yarıştığı yarışmada, gelinler birbirinden farklı lezzetlerde maharetlerini göstererek kayınvalidelerden yüksek puanlar almaya çalışıyorlar. Peki bugün Gelinim mutfakta çeyrek altını kazanan gelin, 8 Ocak gelinim mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN👰🍝bugün çeyrek altını kim kazandı? 8 OCAK Gelinim Mutfakta’nın puan durumu

Bugün 1296.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN👰🍝bugün çeyrek altını kim kazandı? 8 OCAK Gelinim Mutfakta’nın puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1296.BÖLÜM

Geçtiğimiz cuma günü Aleyna'nın hem nişanlısından hem de yarışmadan ayrılması izleyicileri şaşırtmıştı. Bugünkü bölümde Yeni yarışmacı Selda ve kaynanası Fatma Hanım, renkli kişilikleriyle stüdyoyu şenlendiriyorlar. Özellikle anlattıkları ise, herkesi şoke etmeyi başarıyor.

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GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN👰🍝bugün çeyrek altını kim kazandı? 8 OCAK Gelinim Mutfakta’nın puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN

Yeni bölüm son bulmadığı için çeyrek altın kazanan gelin henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN👰🍝bugün çeyrek altını kim kazandı? 8 OCAK Gelinim Mutfakta’nın puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Henüz puan durumu belli olmadı.

Tuğba:

Yeşim:

Gülenay:

Selda:

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN👰🍝bugün çeyrek altını kim kazandı? 8 OCAK Gelinim Mutfakta’nın puan durumu
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