Giriş Tarihi: 20.08.2023 10:43
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
09:23
İŞTE HAFTANIN BİRİNCİSİ! Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi gelin gitti? 18 Ağustos 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, altınları kim aldı?
Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı sorusu gündemdeki yerini aldı. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan program, bugün haftanın final bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 14 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim son dakika bugün açıklandı. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri 18 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, haftanın birincisi kim oldu sorularına yanıt aramaya başladı. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? İşte, 18 Ağustos 2023 puan durumu ile yanıtlar.