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Haberler Fotohaber İŞTE HAFTANIN BİRİNCİSİ! Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi gelin gitti? 18 Ağustos 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, altınları kim aldı?
Giriş Tarihi: 20.08.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 09:23

İŞTE HAFTANIN BİRİNCİSİ! Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi gelin gitti? 18 Ağustos 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, altınları kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı sorusu gündemdeki yerini aldı. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan program, bugün haftanın final bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı yarışmada, 14 altın bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim son dakika bugün açıklandı. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri 18 Ağustos 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, haftanın birincisi kim oldu sorularına yanıt aramaya başladı. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, altın bilezikleri kim aldı? İşte, 18 Ağustos 2023 puan durumu ile yanıtlar.

İŞTE HAFTANIN BİRİNCİSİ! Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi gelin gitti? 18 Ağustos 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, altınları kim aldı?

Gelinim Mutfakta 18 Ağustos 2023 puan durumu araştırmaları başladı. Nursel Ergin'in sunumuyla izleyici karşısına çıkan gelin kaynana yarışması, bugün haftanın final bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Beş gün boyunca tüm hünerlerini sergileyen gelinler arasından en yüksek puan alan isim, altın bilezikleri koluna takmaya hak kazandı. En düşük puana sahip olan gelin ve kayınvalidesi ise yapıma veda etti. Geri sayım sona ererken izleyenler, Gelinim Mutfakta kim elendi, yarışmaya kim veda etti sorularını gündeme taşıdı. Yeni haftanın birincisi ve elenen yarışmacı bugün son dakika belli oldu. Peki, bu hafta Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte, 18 Ağustos 2023 puan durumu ile altınları kazanan isim…

İŞTE HAFTANIN BİRİNCİSİ! Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi gelin gitti? 18 Ağustos 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, altınları kim aldı?

18 AĞUSTOS 2023 | GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 239. Hafta 14 altın bileziği kazanan gelin belli oldu!

Hafta toplamında yüksek ve eşit puanları toplayan gelinler Tuğba Erurul ile Elif Akçam oldu!

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İŞTE HAFTANIN BİRİNCİSİ! Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi gelin gitti? 18 Ağustos 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, altınları kim aldı?

18 AĞUSTOS 2023 GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 239. hafta finalinde eleme heyecanı son buldu.

Hafta toplamında düşük puanları Melike Denktaş ile Fatma Sağlam aldı. Ancak Nursel Ergin, yarışmada bu hafta eleme olmayacağını söyledi ve yeni haftada 10 altın bilezik için yarışmalarına fırsat verdi.

Dolayısıyla kimse elenmedi.

İŞTE HAFTANIN BİRİNCİSİ! Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi gelin gitti? 18 Ağustos 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, altınları kim aldı?

18 AĞUSTOS ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 1195. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı!

Gün toplamında gelinlerden yüksek puanları Elif Akçam ile Tuğba Erurul aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

İŞTE HAFTANIN BİRİNCİSİ! Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi gelin gitti? 18 Ağustos 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, altınları kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 14-18 AĞUSTOS 2023

Gelinim Mutfakta 14-18 Ağustos 2023 puan durumu şöyle:

TUĞBA- 76

ELİF-76

FATMA- 54

MELİKE- 60

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