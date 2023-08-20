İŞTE HAFTANIN BİRİNCİSİ! Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi gelin gitti? 18 Ağustos 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim kazandı, altınları kim aldı?

Gelinim Mutfakta 18 Ağustos 2023 puan durumu araştırmaları başladı. Nursel Ergin'in sunumuyla izleyici karşısına çıkan gelin kaynana yarışması, bugün haftanın final bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Beş gün boyunca tüm hünerlerini sergileyen gelinler arasından en yüksek puan alan isim, altın bilezikleri koluna takmaya hak kazandı. En düşük puana sahip olan gelin ve kayınvalidesi ise yapıma veda etti. Geri sayım sona ererken izleyenler, Gelinim Mutfakta kim elendi, yarışmaya kim veda etti sorularını gündeme taşıdı. Yeni haftanın birincisi ve elenen yarışmacı bugün son dakika belli oldu. Peki, bu hafta Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte, 18 Ağustos 2023 puan durumu ile altınları kazanan isim…