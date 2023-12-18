Genel af yasası çıktı mı, çıkacak mı? 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği ile genel af var mı, mahkumlara af gelecek mi?

Genel af son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Cezaevinde tutuklu bulunanlar ve yakınları 8. Yargı Paketi maddeleri kapsamında genel af gelecek mi sorusu ile ilgili detayları araştırıyor. Yeni Yargı Paketi ile denetimli serbestlik kriterlerinde değiştirilmesi ön görülürken bekarlık soyadına vize verilmesi, 20 yıl kıdeme sahip hukukçuların sınavsız arabulucu olabilmesi ve diğer birçok maddenin çalışmada yer alması bekleniyor. Peki, 8. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, genel af ne zaman çıkacak? Mahkumlara af çıktı mı, gelecek mi? İşte, genel af son dakika gelişmeleri…