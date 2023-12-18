Genel af yasası çıktı mı, çıkacak mı? 8. yargı paketi maddeleri ve içeriği ile genel af var mı, mahkumlara af gelecek mi?

Genel af son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Cezaevinde tutuklu bulunanlar veyakınları 8. Yargı Paketi çalışmaları kapsamında mahkumlara genel af gelecek mi sorusuna yanıt arıyor. Yeni Yargı Paketi'nde yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok husus ele alınırken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketinin kapsamına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu noktada 8. Yargı Paketi maddeleri arasında genel af var mı yok mu soruları ile gündemdeki yerini aldı. Peki 2024 Mahkumlara af çıkacak mı? Yeni Yargı Paketi infaz düzenlemesini kapsıyor mu? İşte, konuya dair son dakika gelişmeleri…