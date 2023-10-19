Google Android deprem uyarı sistemi bildirimi aktifleştirme ekranı 2023: Google Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nereden aktif edilir?

Google Android deprem uyarı sistemi bildirimi nasıl açılır 2023 sorusu yanıt arıyor. Aktif fay hatlarının yoğun bir şekilde bulunduğu ülkemizde, her gün irili ufaklı yüzlerce deprem meydana geliyor. Geçtiğimiz gün yaşanan 4.2 şiddetindeki İzmir depremi sonrası deprem uyarı sistemi gündemdeki yerini aldı. Google'ın tasarladığı uyarı sistemi, deprem sırasında meydana gelen sismik dalgaların hızını ve yayılma süresini izleyerek çalışıyor ve depremi saniyeler öncesinden kullanıcılarına bildiriyor. Peki, Google Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışır, nereden indirilir ve aktif edilir? İşte, Google Android deprem uyarı sistemi indirme ve bildirim açma adımları…