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Haberler Fotohaber Google Android deprem uyarı sistemi bildirimi aktifleştirme ekranı 2023: Google Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nereden aktif edilir?
Giriş Tarihi: 19.10.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 15:40

Google Android deprem uyarı sistemi bildirimi aktifleştirme ekranı 2023: Google Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nereden aktif edilir?

Google Android deprem uyarı sistemi bildirimi nasıl açılır 2023 sorusu yanıt arıyor. Aktif fay hatlarının yoğun bir şekilde bulunduğu ülkemizde, her gün irili ufaklı yüzlerce deprem meydana geliyor. Geçtiğimiz gün yaşanan 4.2 şiddetindeki İzmir depremi sonrası deprem uyarı sistemi gündemdeki yerini aldı. Google'ın tasarladığı uyarı sistemi, deprem sırasında meydana gelen sismik dalgaların hızını ve yayılma süresini izleyerek çalışıyor ve depremi saniyeler öncesinden kullanıcılarına bildiriyor. Peki, Google Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışır, nereden indirilir ve aktif edilir? İşte, Google Android deprem uyarı sistemi indirme ve bildirim açma adımları…

GOOGLE ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ 2023 İNDİR! Google Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nereden indirilir ve aktif edilir?

Google Android deprem uyarı sistemi 2023 indirme ekranı 18 Ekim'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki İzmir depremi sonrası araştırılıyor. Depremi saniyeler öncesinden haber veren bu uygulama, sayesinde kişiler sarsıntıya hazırlıklı oluyor ve eğer mümkünse evden çıkma imkanı eld edebiliyor. Bu noktada "Deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır, Google Android deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir?" soruları yanıt arıyor. Android telefonlardaki Deprem Uyarı Sistemi, temelde akıllı telefonlarda yer alan ivmeölçer ve sensörlerin çalışmasıyla depremi bildiriyor. Peki, Google Android Deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nasıl kullanılır? İşte o detaylar.

GOOGLE ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ 2023 İNDİR! Google Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nereden indirilir ve aktif edilir?

YAKINIMDAKİ DEPREM UYGULAMASI NEDİR?

Deprem Uyarı Sistemi, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan telefonlarda kullanılıyor ve ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunuluyor. Ancak bu uyarı bildirimlerini telefonunuzda açmanız gerekiyor. Ayrıca Android'in deprem uyarıları yalnızca Wi-Fi, kablosuz internet bağlantısı, ya da veri bağlantısı açıksa gönderiliyor.

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GOOGLE ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ 2023 İNDİR! Google Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nereden indirilir ve aktif edilir?

GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

Google Deprem Bildirimi, Android cihazlarınızda deprem uyarıları almanızı sağlayan bir özelliktir. Bu özellik, depremlerin gerçekleşme olasılığını artıran sismik aktiviteleri algılayan ve size yaklaşmakta olan bir deprem hakkında sizi uyaran Google'ın deprem algılama teknolojisine dayanır.

GOOGLE ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ 2023 İNDİR! Google Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nereden indirilir ve aktif edilir?

Android deprem uyarı sistemi telefonların "konum" ayarları üzerinden yapılabiliyor. Android işletim sistemi, bu uygulama ile her depremin algılanacağını ise taahhüt etmiyor. Zira telefonunuz yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri size uyarı olarak göndermek için konumunuzu kullanıyor. Bu uyarıları, SharkeAlert tarafından sağlanan verilerle gönderiyor.

GOOGLE ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ 2023 İNDİR! Google Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nereden indirilir ve aktif edilir?

ANDROİD GOOGLE DEPREM UYARISI BİLDİRİMİ NASIL AÇILIR 2023?

Google Deprem Bildirimi'ni açmak için:

1. Android cihazınızda Google uygulamasını açın.

2. Menü'yü tıklayın.

3. Ayarlar'ı tıklayın.

4. Deprem Bildirimi'ni tıklayın.

5. "Deprem Bildirimi'ni Al" seçeneğini etkinleştirin.

6. Deprem bildirimlerinde size gösterilecek konumu seçin.

7. Deprem bildirimlerinde size gösterilecek uyarı seviyelerini seçin.

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