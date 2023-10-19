Google Android deprem uyarı sistemi bildirimi aktifleştirme ekranı 2023: Google Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nereden aktif edilir?

Google Android deprem uyarı sistemi 2023 indirme ekranı 18 Ekim'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki İzmir depremi sonrası araştırılıyor. Depremi saniyeler öncesinden haber veren bu uygulama, sayesinde kişiler sarsıntıya hazırlıklı oluyor ve eğer mümkünse evden çıkma imkanı eld edebiliyor. Bu noktada "Deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır, Google Android deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir?" soruları yanıt arıyor. Android telefonlardaki Deprem Uyarı Sistemi, temelde akıllı telefonlarda yer alan ivmeölçer ve sensörlerin çalışmasıyla depremi bildiriyor. Peki, Google Android Deprem uyarı sistemi nasıl çalışır, nasıl kullanılır? İşte o detaylar.