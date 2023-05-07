Giriş Tarihi: 07.05.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 11:10

GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA 2023 || DV Lottery 2023 - 2024 Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman?

Green Card sonuçları sorgulama ekranı DV Lottery ekranı üzerinden erişime açıldı. 5 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında alınan başvurular sonucu gelecek sene ABD'de kalıcı vatandaşlığa hak sahibi olan kişiler kura sonucu belli oldu. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Green Card çekiliş sonuçları 2023 açıklandı. Bu noktada, "Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusu yanıt arıyor. Uzun süren Green Card sonuçları açıklandı mı soruları böylelikle cevap buldu. Peki, Green Card sonuçları nasıl bakılır? İşte Green Card sonuçları sorgulama ekranı