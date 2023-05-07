Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA 2023 || DV Lottery 2023 - 2024 Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman?
Giriş Tarihi: 07.05.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 11:10

GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA 2023 || DV Lottery 2023 - 2024 Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman?

Green Card sonuçları sorgulama ekranı DV Lottery ekranı üzerinden erişime açıldı. 5 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında alınan başvurular sonucu gelecek sene ABD'de kalıcı vatandaşlığa hak sahibi olan kişiler kura sonucu belli oldu. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Green Card çekiliş sonuçları 2023 açıklandı. Bu noktada, "Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusu yanıt arıyor. Uzun süren Green Card sonuçları açıklandı mı soruları böylelikle cevap buldu. Peki, Green Card sonuçları nasıl bakılır? İşte Green Card sonuçları sorgulama ekranı

GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA 2023 || DV Lottery 2023 - 2024 Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman?

Green Card sonuçları nasıl bakılır, nasıl öğrenilir sorusu yanıt arıyor. 6 Mayıs 2023 Cumartesi Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanan sonuçlar ile hangi vatandaşların ABD'de kalıcı vatandaşlık ve çalışma iznine sahip olduğu belli oldu. DV Lottery üzerinden 2023 Green Card sonuçları sorgulama ekranı öğrenilebilir.

GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA 2023 || DV Lottery 2023 - 2024 Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman?

SON DAKİKA: GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı.

Yine büyükelçilik tarafından belirlenen başvuru sonuç tarihi de geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA 2023 || DV Lottery 2023 - 2024 Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman?

GREEN CARD SONUÇLARI KONTROL EDİLİYOR!

Green Card çekiliş sonuçları, 6 Mayıs 2023 Cumartesi Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklandı.

GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA 2023 || DV Lottery 2023 - 2024 Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL BAKILIR?

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇNİ TIKLAYINIZ

GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA 2023 || DV Lottery 2023 - 2024 Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir, mülakatlar ne zaman?

MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kazanıp bu tarihe kadar vize almayanlar şansını kaybedecek.

DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

SON DAKİKA