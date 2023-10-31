Giriş Tarihi: 31.10.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 07:40

KYK BURS SONUÇLARI sorgulama TIKLA-SORGULA! 2023-2024 GSB KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları 2023 son dakika açıklandı duyurusu kapıda. 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvurusunda bulunmuşlardı. Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023-2024 KYK burs ve kredi başvuru sonucu sorgulama e-devlet ekranı…