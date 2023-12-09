CANLI ALTIN FİYATLARI 9 ARALIK 2023 || Güne düşüşle başladı! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü?

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Uzun süre yükselişe geçen altın fiyatlarında 9 Aralık Cumartesi sabahı itibariyle düşüş gerçekleşti. Altın yatırımı yapmak isteyenler için altın fiyatlarının düşmesi fırsat kapısını araladı. Gram altın fiyatı düne göre 25 TL farkla daha az satışa çıktı. Anlık olarak değişiklik gösteren güncel altın fiyatları şu şekilde;