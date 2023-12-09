Giriş Tarihi: 09.12.2023 10:10
Güncelleme Tarihi: 09.12.2023
10:10
CANLI ALTIN FİYATLARI 9 ARALIK 2023 || Güne düşüşle başladı! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü?
Altın fiyatları 9 Aralık sabahına düşüşle başladı. Dalgalı ilerleyen gram, çeyrek, tam altın ve yarım altın fiyatlarında bugün düşüş yaşandı. Gram altın 8 Aralık tarihinde 1.891 TL'den işlem görürken, bugün 1866 TL'den işlem görüyor. Bu düşüş altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşları sevindirirken, altın bozdurmak isteyenleri pek sevindirmedi. Peki, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte, 9 Aralık canlı altın fiyatları...