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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 9 ARALIK 2023 || Güne düşüşle başladı! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü?
Giriş Tarihi: 09.12.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 10:10

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 ARALIK 2023 || Güne düşüşle başladı! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü?

Altın fiyatları 9 Aralık sabahına düşüşle başladı. Dalgalı ilerleyen gram, çeyrek, tam altın ve yarım altın fiyatlarında bugün düşüş yaşandı. Gram altın 8 Aralık tarihinde 1.891 TL'den işlem görürken, bugün 1866 TL'den işlem görüyor. Bu düşüş altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşları sevindirirken, altın bozdurmak isteyenleri pek sevindirmedi. Peki, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte, 9 Aralık canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 ARALIK 2023 || Güne düşüşle başladı! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü?

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Uzun süre yükselişe geçen altın fiyatlarında 9 Aralık Cumartesi sabahı itibariyle düşüş gerçekleşti. Altın yatırımı yapmak isteyenler için altın fiyatlarının düşmesi fırsat kapısını araladı. Gram altın fiyatı düne göre 25 TL farkla daha az satışa çıktı. Anlık olarak değişiklik gösteren güncel altın fiyatları şu şekilde;

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 ARALIK 2023 || Güne düşüşle başladı! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.866,25

SATIŞ(TL) 1.866,62

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ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 3.136,00
SATIŞ (TL) 3.186,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 9 ARALIK 2023 || Güne düşüşle başladı! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 12.886,00
SATIŞ (TL) 13.081,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 9 ARALIK 2023 || Güne düşüşle başladı! Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL, düştü mü?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 2.002,68
SATIŞ (USD) 2.003,07

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