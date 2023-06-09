Giriş Tarihi: 09.06.2023 22:32
Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
22:32
Güncel İphone 11,12,13,14 fiyatlarında son durum: iPhone fiyatları 2023: Yeni Apple zammı sonrası en ucuz ve en pahalı telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Güncel iPhone fiyatlarındaki son durum sorgulanıyor. Apple Türkiye, iPhone 11, 12, 13, 14 pro, max fiyatlarına zam yaparken telefon almayı düşünen vatandaşlar iphone fiyat listesini merak ediyor. Türkiye'deki cihazlarında kısa sürede fiyat artışına giden Apple'in zam kararının ardından İphone fiyatları gündem konusu oldu. Bu noktada iPhone 11, 12, 13, 14 pro, max fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? sorusu yanıt arıyor? İşte, Apple yeni iPhone fiyatları güncel listesi…