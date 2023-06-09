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Haberler Fotohaber Güncel İphone 11,12,13,14 fiyatlarında son durum: iPhone fiyatları 2023: Yeni Apple zammı sonrası en ucuz ve en pahalı telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 09.06.2023 22:32 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 22:32

Güncel İphone 11,12,13,14 fiyatlarında son durum: iPhone fiyatları 2023: Yeni Apple zammı sonrası en ucuz ve en pahalı telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel iPhone fiyatlarındaki son durum sorgulanıyor. Apple Türkiye, iPhone 11, 12, 13, 14 pro, max fiyatlarına zam yaparken telefon almayı düşünen vatandaşlar iphone fiyat listesini merak ediyor. Türkiye'deki cihazlarında kısa sürede fiyat artışına giden Apple'in zam kararının ardından İphone fiyatları gündem konusu oldu. Bu noktada iPhone 11, 12, 13, 14 pro, max fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? sorusu yanıt arıyor? İşte, Apple yeni iPhone fiyatları güncel listesi…

GÜNCEL iPHONE FİYATLARI: iPhone 11, 12, 13, 14 pro, max fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Apple yeni telefon fiyatları...

Apple Türkiye telefon fiyatlarına zam yaptı. Telefon almayı düşünen vatandaşlar güncel iPhone fiyatlarını sorguyor. Bütçesine uygun olan telefonu almayı planlayan vatandaşlar bu noktada iPhone 11, 12, 13, 14 pro, max fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. Telefon alacak olan kişilerin ilk tercihi olan Apple iPhone telefon fiyatları son durum sorgulanıyor. İşte, iPhone 11, 12, 13, 14 pro, max fiyatı, ne kadar, kaç TL? İşte, cevabı…

GÜNCEL iPHONE FİYATLARI: iPhone 11, 12, 13, 14 pro, max fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Apple yeni telefon fiyatları...

IPHONE FİYATLARI SON DURUM

iPHONE 14 FİYATLARI

128 GB- 37.999 TL --> 42.499 TL

256 GB- 40.999 TL --> 45.999 TL

512 GB- 46.999 TL --> 52.999 TL

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GÜNCEL iPHONE FİYATLARI: iPhone 11, 12, 13, 14 pro, max fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Apple yeni telefon fiyatları...

iPHONE 14 PLUS FİYATLARI

128 GB- 41.999 TL --> 46.999 TL

256 GB- 44.999 TL --> 50.499 TL

512 GB- 50.999 TL --> 57.499 TL

GÜNCEL iPHONE FİYATLARI: iPhone 11, 12, 13, 14 pro, max fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Apple yeni telefon fiyatları...

iPHONE 14 PRO FİYATLARI

128 GB- 48.999 TL --> 54.999 TL

256 GB- 51.999 TL --> 58.499 TL

512 GB- 57.999 TL --> 65.499 TL

1 TB- 63.999 TL --> 72.488 TL

GÜNCEL iPHONE FİYATLARI: iPhone 11, 12, 13, 14 pro, max fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Apple yeni telefon fiyatları...

iPHONE 14 PRO MAX FİYATLARI

128 GB- 52.999 TL --> 58.999 TL

256 GB- 55.999 TL --> 62.499 TL

512 GB- 61.999 TL --> 69.499 TL

1 TB- 67.999 TL --> 76.499 TL

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