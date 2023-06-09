Güncel İphone 11,12,13,14 fiyatlarında son durum: iPhone fiyatları 2023: Yeni Apple zammı sonrası en ucuz ve en pahalı telefon fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Apple Türkiye telefon fiyatlarına zam yaptı. Telefon almayı düşünen vatandaşlar güncel iPhone fiyatlarını sorguyor. Bütçesine uygun olan telefonu almayı planlayan vatandaşlar bu noktada iPhone 11, 12, 13, 14 pro, max fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. Telefon alacak olan kişilerin ilk tercihi olan Apple iPhone telefon fiyatları son durum sorgulanıyor. İşte, iPhone 11, 12, 13, 14 pro, max fiyatı, ne kadar, kaç TL? İşte, cevabı…